原标题：“慰安妇”协议爆“阴阳”两面 韩日纷争再起

新华社北京１２月２８日电（国际观察） “慰安妇”协议爆“阴阳”两面 韩日纷争再起

新华社记者陆睿 王可佳 姜俏梅

韩国总统文在寅２８日表示，２０１５年韩日政府间签订的《韩日“慰安妇”协议》存在重大瑕疵，政府将尽快采取后续措施。此前一天，韩国政府公布针对《韩日“慰安妇”协议》的调查结果，这份协议被曝光存在秘密条款。

日本政府目前正在向韩方施压，要求韩方切实履行协议。分析人士认为，韩国政府可能将要求重新协商或修改协议。韩日之间围绕“慰安妇”问题的争端短期内很难解决，恐将影响双边关系。

秘密内容曝光

《韩日“慰安妇”协议》自签订以来招致韩国民众批评不断，不少人认为该协议在诸多重大原则性问题上全盘接受日方立场，呼吁修订相关条款或干脆撕毁协议。文在寅出任总统后，韩方多次对这份协议表示不满。今年７月，韩外交部表示，一支由９人组成的工作组将重新审议“慰安妇”协议，审议结果将作为文在寅政府决定是否推翻协议的依据。

２７日，韩国外交部《韩日“慰安妇”协议》审议工作组公布长达３１页的调查报告。报告说，朴槿惠政府与日方“突袭”签署的《韩日“慰安妇”协议》实际上是“双面协议”，存在非公开内容。

报告说，《韩日“慰安妇”协议》非公开内容包括，韩方表示在政府层面对在第三国设立“慰安妇”相关纪念像和纪念碑不予支援；就日方提出撤走驻韩使馆前“慰安妇”少女像问题，韩方表示将与有关团体协商解决；就日方提出希望不再使用“性奴隶”一词，韩方回应称韩国政府正式提法仅为“日军‘慰安妇’受害者”。韩方还确认通过该协议使“日军‘慰安妇’受害者”问题得到“最终、不可逆的解决”，并表示如果相关团体对此持有异议，韩国政府将努力予以说服。

调查报告在结论部分指出，“慰安妇”问题协商过程中未能充分听取受害者意见，而是以政府立场为主缔结协议。“慰安妇”等历史问题难以仅通过外交协商或政治妥协解决，应同时通过扩大认知、教育下一代等方式长期推进解决。

两国高度关注

调查报告一经发布，就成为韩日两国舆论关注的焦点。韩国舆论和政界批评该协议是“韩国现代史的屈辱”和“外交悲剧”。日本方面则要求韩方切实履行该协议，称“断不能接受”推翻或者修改协议的做法。

文在寅表示，《韩日“慰安妇”协议》无法解决“慰安妇”问题。韩国政府将在“以受害者为中心”及“与国民同在的外交”等原则下尽快采取后续措施。

韩国在野党正义党代表李贞味批评该协议存在“阴阳”两面。她说，朴槿惠政府在闪电签署协议后矢口否认存在幕后协议，这是对国民赤裸裸的欺骗，暴露出更严重的问题。

日本外相河野太郎２７日表示，韩方的调查报告单方面公开了以非公开为前提的内容，令人非常遗憾。他敦促韩方尊重两国政府间的协议，称韩方如果以“之前的政权”为借口而不履行协议，今后两国将很难就任何事达成共识。

据共同社报道，河野太郎日前在与韩国外交部长官康京和会谈时表示，希望韩方不要提出废除协议或再次交涉的要求。

韩日再掀争端

分析人士指出，“慰安妇”问题依然是横亘在韩日之间的一道坎。

在调查报告发表前一天，康京和表示，韩国政府将在“不排除任何可能的前提下”与受害者进行沟通，来处理这份七成国民都不能接受且受害人也不满意的协议。对此，韩国《中央日报》发表评论说，“任何可能”包括完善或废除协议。

日方正对韩方加紧施压。日本政府称，日韩关系将因韩国政府可能采取的变更协议措施而变得“难以管控”，这是绝不能接受的。此外，日方还拿平昌冬奥会做文章。韩国方面希望日本首相在平昌冬奥会之际访韩，《产经新闻》对此分析认为，日方将在观望文在寅政府是否有意履行协议后，再做决定。

文在寅说，对待历史应不损害真实和原则，同时，在解决历史问题之外，将为了韩日间展开面向未来的合作，努力恢复两国正常外交关系。分析人士认为，文在寅政府在“慰安妇”问题上立场鲜明，可能会要求重新协商或者修改协议，但也不希望因“慰安妇”问题影响韩日关系。

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