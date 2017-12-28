原标题：法国旅游业回暖 外国游客人数有望创新高

新华社巴黎１２月２８日电（记者张曼）不少游客利用圣诞元旦假期前来法国度假，法国旅游业呈持续回暖态势，今年接待外国游客人数有望创历史新高。

法兰西岛大区（大巴黎地区）旅游委员会主席弗雷德里克·瓦尔杜２７日在接受媒体采访时说，受恐袭影响法国旅游业过去两年形势低迷，２０１７年旅游业不仅回暖，且超过了２０１５年的水平。“如果今后两年延续２０１７年发展趋势，２０２０年法国接待１亿人次外国游客的目标是可以达到的。”

法国外交国务秘书让－巴蒂斯特·勒穆瓦纳日前表示，２０１７年法国接待外国游客数预计比２０１６年增加５％至６％，达到８８００万至８９００万人次，超过２０１５年接待８５００万人次外国游客的历史纪录。

瓦尔杜说，法兰西岛大区是法国旅游业的火车头，因为有一半的外国游客会来法兰西岛大区。数据显示，这一地区今年１至１０月接待外国游客数上升１４．１％，其中涨幅最大的为日本、德国和中国游客，分别达３６．２％、２０％和１８．８％。

瓦尔杜说，安全问题仍是影响旅游业的重要因素，亚洲游客对安全问题尤为敏感，但过去几个月恐袭影响逐渐淡化。为提升游客旅游体验，法兰西岛大区在圣诞元旦假期安排了１５０名志愿者在卢浮宫、凡尔赛宫、老佛爷百货公司等热门地点为游客提供服务。

法国外交部此前表示，将协调各方力量加大投资提升旅游接待水平，完善酒店业及旅游基础设施建设。为更好地推广法国形象，吸引各国游客，法国外交部近日还推出耗资２００万欧元（１欧元约合７．７８元人民币）打造的升级版官方门户网站，目前网站国际板块内容提供英法双语服务，明年起将陆续开通包括汉语在内的其他１４种语言服务。

旅游业是法国重要产业，占其国内生产总值的７％，提供２００万个固定就业岗位。据法国外交部统计，受恐袭等因素影响，法国２０１６年接待外国游客数下滑至约８３００万人次，但仍是全球最受欢迎的旅游目的地之一。

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