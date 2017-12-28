综述：成就与挑战并存——世卫评价2017年全球公共卫生“成绩单”

２０１７年，全球在主要公共卫生问题的应对上交出怎样一份“成绩单”？世界卫生组织网站日前发布文章认为，２０１７年全球取得了多项重大公共卫生成就，但与此同时卫生挑战依然存在。

这篇名为“２０１７年回顾：主要卫生问题”的文章总结了应对疟疾、病毒性肝炎、结核病等重大全球公卫问题的最新进展。文章同时指出，２０１７年全球仍至少有半数人口无法获得基本卫生服务，叙利亚、也门、尼日利亚等冲突地区的卫生保健服务遭受重创，世界饥饿形势恶化、婴儿疫苗接种率低、抗生素耐药性等问题需引起高度关切。

世卫发布的２０１７年“世界卫生统计”显示，目前全球近一半死亡事件的死因已登记，各国在收集生命统计数据和监测可持续发展目标方面取得了进展。

世卫表示，自２０００年来，通过常规免疫服务和大规模疫苗接种，全球麻疹死亡人数大幅下降，挽救了约２０４０万人的生命；自１９８８年以来，全球脊髓灰质炎发病率降低了９９％，超过１６００万人得以避免瘫痪。

世卫日前在日内瓦宣布，中国生产的口服二价脊灰减毒活疫苗通过世卫预认证，正式被纳入联合国相关机构的采购目录。中国质优价廉的脊灰疫苗将为实现每个儿童接种疫苗、全球消除脊灰发挥重要作用。

以埃博拉为代表的被忽视的热带病给全球公共健康带来过严重威胁。世卫４月发布报告说，得益于强有力的政治支持、药物慷慨捐赠、生活条件改善等因素，全球在防控被忽视的热带病方面取得了“前所未有”的进展。

１１月，世卫召开了第一届终止结核病全球部长级会议，来自全球７５个国家和地区的部长就２０３０年前采取更有效行动终止结核病达成共识，为遏制结核病这一古老的疾病做出新承诺。

虽然２０１７年未出现全球性突发公共卫生事件，但是地区性威胁仍在。战乱中的也门正遭受大规模霍乱疫情肆虐，疑似霍乱病例数已超过１００万；尼日利亚时隔１５年后暴发黄热病疫情，该国启动了针对８７．４万人的疫苗免疫计划；马达加斯加２０１７年鼠疫疫情比往年开始的早且传播迅速。

世卫指出，目前全球还有半数的人缺乏基本卫生服务，还有１亿人因自己负担卫生费用陷入极端贫困；新数据显示每年有８８０万人死于癌症，其中大部分集中在中低收入国家；污染的环境每年造成１７０万名儿童死亡，这些原因包括空气污染、二手烟及不安全饮用水等。

新数据显示，全球饥饿状况在经历了十年稳步改善后，如今再度恶化；全球将近十分之一的婴儿没有接种任何疫苗，他们面临罹患致命疾病的严重风险；过去４０年中，世界各地５岁至１９岁的肥胖儿童和青少年人数增加了１０倍……取得成绩的同时，全球公共卫生依然面临挑战，更需要全球范围内将全民健康放在前所未有的高度。

正如今年５月当选世卫组织总干事的谭德塞博士提出的愿景：“使全世界每个人，无论他们是谁，也无论生活在何处，都能过上健康而有益的生活。”（记者 张淼）

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