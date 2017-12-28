张业遂：继续妥处敏感问题 推动中韩关系向前发展

人民网北京12月28日电 据外交部网站消息，外交部副部长张业遂27日在京会见韩国外交部次官补尹淳九。

张业遂说，不久前文在寅总统对华进行国事访问，两国领导人就发展双边关系等问题达成重要共识。希望双方共同努力，落实好有关共识，加强政治沟通，推进交流合作，继续妥处敏感问题，推动两国关系向前发展。

尹淳九说，文在寅总统不久前成功访华，韩方愿同中方按照两国领导人指明的方向，在互信基础上，推动双边关系改善发展。

同日，外交部部长助理孔铉佑同尹淳九举行磋商，就中韩关系和共同关心的问题交换了意见。

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