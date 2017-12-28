杨洁篪：打造惠及中沙两国人民的合作新格局

人民网北京12月28日电 据外交部网站消息，2017年12月27日，中共中央政治局委员、国务委员杨洁篪在中南海会见沙特能源、工业和矿产大臣法利赫，财政大臣贾丹。
杨洁篪说，在习近平主席和萨勒曼国王指导下，中沙全面战略伙伴关系取得长足发展。中方始终把沙特作为中东外交的优先方向之一，愿与沙方一道，落实两国高级别联合委员会成果，对接“一带一路”倡议与“2030愿景”，打造惠及两国人民的合作新格局。
沙方表示，萨勒曼国王和穆罕默德王储高度重视对华关系，视中国为面向未来的重要合作伙伴，愿同中方加强战略对接，深化两国全面战略伙伴关系。
(责编：贾文婷、常红)
深度阅读
邻国大义 有力担当
12月26日，首次中国—阿富汗—巴基斯坦三方外长对话在北京举行。山水相连的中阿巴三国重申加强彼此联系，深化互利合作，坚决打击恐怖主义威胁。对话为阿富汗和巴基斯坦建立起良好沟通对话平台，为地区和平发展提供了新契机。【详细】
人民日报社驻外记者感言：2017，我们感受中国力量
2017年虽然只是历史长河中短暂一瞬，却因中国成为一个注定被历史铭记的年份。记录历史瞬间，传递中国声音，思考时代变迁。人民日报社驻外记者，一群远离故土却总在新闻现场的人，世界在心中，我们永远在路上。请一起分享他们的一段段经历与感悟。【详细】