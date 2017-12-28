杨洁篪：打造惠及中沙两国人民的合作新格局

人民网北京12月28日电 据外交部网站消息，2017年12月27日，中共中央政治局委员、国务委员杨洁篪在中南海会见沙特能源、工业和矿产大臣法利赫，财政大臣贾丹。

杨洁篪说，在习近平主席和萨勒曼国王指导下，中沙全面战略伙伴关系取得长足发展。中方始终把沙特作为中东外交的优先方向之一，愿与沙方一道，落实两国高级别联合委员会成果，对接“一带一路”倡议与“2030愿景”，打造惠及两国人民的合作新格局。

沙方表示，萨勒曼国王和穆罕默德王储高度重视对华关系，视中国为面向未来的重要合作伙伴，愿同中方加强战略对接，深化两国全面战略伙伴关系。

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