国际问题专家谈新时代的中国外交走向

人民网北京12月28日电 以“世界新格局 中国新时代”为主题的新华网第八届“纵论天下”国际问题研讨会于26日在京举行，多名国际领域“大咖”围绕“国际热点主题思辨”和“新时代中国外交走向主旨演讲”两大部分内容展开了讨论和主题发言。

“特朗普时代”的美国走向何方？

中国国际问题研究院常务副院长、研究员阮宗泽认为，特朗普执政加剧了美国政治生态向哑铃型变化，民主和共和两党的极化政治越来越明显，而中间阶层正在消失。这将使美国社会产生一个长远的、根本性的变化，美国可能再也回不到过去。

空军少将、国防大学教授乔良表示，特朗普希望恢复美国的实体经济，这本应是正确的想法，但却没在正确的时间做，结果就将是一个错误。事实上，美国今天“走坏了”实属美国过度推进虚拟经济使然。

民粹笼罩下的欧洲一体化是梦吗？

中国社科院国际合作局副局长、欧洲问题专家田德文表示，民粹主义是欧洲政治制度下产生的一种特殊现象，它的兴起有可能助推欧洲贸易保护主义抬头、阻碍欧洲一体化发展、制约欧洲国家改革，最终加速欧洲的衰落。

外交学院教授、《外交评论》执行主编陈志瑞则认为，民粹主义本身未必不好，如果欧洲能在政党政治层面最大限度吸纳和包容民粹主义的合理政治主张，整合优化广大民众的力量，这将成为重振欧洲的契机。

中东会否爆发更大规模代理人战争？

在“中东会否爆发更大规模代理人战争？”这场辩论中，宁夏大学中国阿拉伯国家研究院院长、研究员、博士生导师李绍先认为，中东要稳定就必须实现内外平衡。但如今，中东地区旧有格局已坍塌，而新格局难以建立，这致使中东未来将面临较大危险。

中国社科院西亚非洲所研究员、中国中东学会常务理事殷罡表示，阿拉伯力量试图与伊朗形成的平衡，能够促成该地区的和平。因此中东不会爆发更大规模代理人战争，而是正在形成一种新的力量的平衡。

新时代的中国外交走向

在“新时代中国外交走向”主旨演讲部分，中国太平洋经济合作全国委员会会长、中国国际问题研究院院长、研究员苏格认为，国际格局面临大发展大变革大调整，推动构建新型国际关系、推动构建人类命运共同体为新时代中国特色大国外交指明了方向，而中国特色大国外交又为全球治理提供了中国方案。

中国人民大学国际关系学院副院长、教授、博士生导师金灿荣表示，逆全球化、碎片化和极端化是以欧洲和美国为主的核心西方的突出问题，这也给中国外交提出了新挑战，中国应以行稳致远的思路走好中国外交之路。

中共中央党校国际战略研究院副院长、教授、博士生导师高祖贵指出，新时期，中国外交风格更加有特色，道路更加清晰、目标更加明确、布局更加全面、平台更加丰富，在这些年的实践中，逐渐形成了中国特色大国外交新框架。

中国国际问题研究院欧洲研究所所长崔洪建认为，欧洲局势正由“聚变”转向“裂变”，内外交困使欧洲变得日益敏感和焦虑，急于寻求一种“战略自主性”。中国在对欧外交政策上把握好平衡的原则，并通过中欧改革伙伴关系建设，引导欧洲成为世界多极化进程中的积极力量。

新华社世界问题研究中心研究员、新华社前驻东京记者张焕利表示，2018年中日关系会有所改善，但这种改善不是恢复到过去的水平，而是在新时期、新形势下形成一种新型的中日关系。中日关系实质性的改善，还需要日本首相安倍晋三拿出切实行动。

中国现代国际关系研究院研究员、博士生导师陈凤英指出，中国和世界都进入了新时代，新时代的主要矛盾发生了变化，世界经济的主要矛盾也在发生变化－新兴市场和发展中国家日益上升的对全球经济治理话语权和影响力的诉求同不充足、不平衡的布雷顿森林体系之间的矛盾。在这样的格局下，全球经济治理进行供给侧结构改革，显得更为重要，中国应根据时代背景的变化，适时正确地选择对外经济关系战略。

(责编：饶竹青(实习生)、常红)