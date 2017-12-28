全球五大知识产权办公室：三年来中国专利申请数量为美国2.4倍

人民网讯 综合报道，从一些量化指标可以审视中国在过去十年取得的成绩，在创新领域已经取得了实质性的进展。

2015年，中国的科学工作者在SCOPUS杂志上共发表44.8221万篇学术论文，低于美国的63.5127万篇，全球排名第二。其中，单篇平均引用为3.09次，低于美国的3.92次，但是略高于传统科研强国日本。虽然这些学术论文的H指数（高强度引用）只排名14，仍落后于其他科研强国，但中间的差距在过去数年间迅速收窄。

其次，中国的专利授权量与申请量在最近几年激增。2015年，中国授权27.5万项专利，以微弱优势超过日本，数量上冠绝全球，占全球五大专利局专利授权量的28%。

根据全球五大知识产权办公室的数据显示，2015年以来，中国的专利申请数量为美国的2.4倍。同时，中国也正在欧洲和美国申请更多的专利。2015年，中国有8116项专利申请在美国获批（2010-2015年间的年化复合增速为25%），占当年美国专利授权总数量的3%，并在海外国家中位排第五（2007年排名仅为第15），排名高于英国和法国。排在中国前面的日本，韩国，台湾都是以出口为主导的经济体。这不仅说明中国的技术力量正在崛起，同时说明在某些行业，中国企业已经为进入美国市场进行战略性的准备。

有观点认为，真正的创新能力不仅应该体现在科学研究活动中，还应该体现在产业和经济发展中，体制在国家管理的创新之中。

(责编：常红、徐祥丽)