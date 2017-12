全球人工智能企业总数达2542家 中国第二占23%

人民网讯 AI目前在中国是大热门,政府、企业和资本市场都高度重视。截止到2017年6月,全球人工智能企业总数达到2542家,其中美国拥有1078家,占据42%;中国其次,拥有592家,占据23%。中美两国相差486家。其余872家企业分布在瑞典、新加坡、日本、英国、澳大利亚、以色列、印度等国家。

从现有统计上看,美国人工智能企业从1991年开始创建,从1991年-1997年历经萌芽时期,1998年-2004年阶段经历发展期,2005年-2013年阶段历经高速成长期,2013年至今进入平稳阶段。

与美国相比,中国的AI产业进步略晚,1996年开始起步,2003年进入发展时期,2008年-2015年期间进入高速成长时期,到2015年期间,人工智能有关的企业达到166家。中国政府2017年将人工智能写进《政府工作报告》,美国白宫2016年就发布了一份名为《时刻准备着:为了人工智能的未来》(Preparing for the Future of Artificial Intelligence)的研究报告,中美两国都清晰地认为,AI是下一个时代的科技制高点。

俄罗斯总统普京也曾对学生说,能够在AI产业居于领先地位的国家将可统治世界。谷歌执行董事长施密特曾表示,未来5年美国在AI领域还能领先中国、但随后可能就处于相同水平。业内认为,影响人工智能发展的核心要素有三个:一是深度学习算法;二是移动互联网产生足够的大数据;三是芯片计算能力大幅提升。比较AI的发展历程和三大核心要素,必须客观承认,中国在人工智能发展上与美国还有明显差距。当然,在国家政策和资本推动下,这种差距正在缩小。

