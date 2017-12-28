全球人工智能企业总数达2542家 中国第二占23%

人民网讯 AI目前在中国是大热门，政府、企业和资本市场都高度重视。截止到2017年6月，全球人工智能企业总数达到2542家，其中美国拥有1078家，占据42%；中国其次，拥有592家，占据23%。中美两国相差486家。其余872家企业分布在瑞典、新加坡、日本、英国、澳大利亚、以色列、印度等国家。

从现有统计上看，美国人工智能企业从1991年开始创建，从1991年-1997年历经萌芽时期，1998年-2004年阶段经历发展期，2005年-2013年阶段历经高速成长期，2013年至今进入平稳阶段。

与美国相比，中国的AI产业进步略晚，1996年开始起步，2003年进入发展时期，2008年-2015年期间进入高速成长时期，到2015年期间，人工智能有关的企业达到166家。中国政府2017年将人工智能写进《政府工作报告》，美国白宫2016年就发布了一份名为《时刻准备着：为了人工智能的未来》（Preparing for the Future of Artificial Intelligence）的研究报告，中美两国都清晰地认为，AI是下一个时代的科技制高点。

俄罗斯总统普京也曾对学生说，能够在AI产业居于领先地位的国家将可统治世界。谷歌执行董事长施密特曾表示，未来5年美国在AI领域还能领先中国、但随后可能就处于相同水平。业内认为，影响人工智能发展的核心要素有三个：一是深度学习算法；二是移动互联网产生足够的大数据；三是芯片计算能力大幅提升。比较AI的发展历程和三大核心要素，必须客观承认，中国在人工智能发展上与美国还有明显差距。当然，在国家政策和资本推动下，这种差距正在缩小。

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