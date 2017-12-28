载有40名中国游客大巴在冰岛发生车祸 至少1死10余人重伤

【环球网综合报道】中国驻冰岛大使馆12月28日发布消息称：12月27日上午11时左右，一辆载有40余名中国公民的旅游大巴在冰岛南部维克镇附近(距首都约250公里)发生倾翻事故。据冰方通报，已知有1名中国公民死亡,多名中国公民不同程度受伤，其中10余名伤势较重者已被送往位于冰岛首都雷克雅未克的冰岛国家医院进行救治，冰警方正在调查事故原因。

得知消息后，我馆高度重视，立即启动领事保护应急机制，使馆临时负责人刘明明紧急部署有关领事保护工作，并率我馆领事官员赶赴冰岛国家救援中心和冰岛国家医院了解情况，促请冰方全力以赴救治伤员，并尽快调查事故原因。

我馆将继续密切跟踪事态进展，及时提供必要领保协助。

出事路段狭窄且有些微结冰

另据香港东网28日消息，车上至少1人死亡，另有12人重伤。

事发地点教堂镇(Kirkjubjarklaustur)位于冰岛东南部，距离首都雷克雅未克约250公里。涉事的旅游巴于当日早上11时左右，从后撞上另一辆载有1名立陶宛旅客的私家车，然后在结冰的路面上滑行翻侧。该名立陶宛旅客未有受伤，但有两名华客一度被旅游巴压着，其中一人当场死亡。

当局已派出救护车及救援人员赶到现场，并关闭涉事路段，更派出3架直升机将伤势严重的游客送往雷克雅未克医院。红十字会在教堂镇设立紧急援助站，呼吁当地居民捐血救人，并表示尤其需要O型血液。

警方经初步调查后，相信前方的私家车在事发时，因转入一个了望台而减速，结果尾随的旅游巴收制掣不及，从后撞上。旅游巴公司东主乌尔法斯松(Fjalar Ulfarsson)指，出事的旅行团行程原定为一周，事发时为第4日，他说：“就我所知，出事路段狭窄且有些微结冰。

(责编：樊海旭、常红)