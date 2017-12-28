国际卫星发射青睐中国(中国品牌在海外)

12月26日，随着遥感三十号03组卫星发射升空，远望3号船在南太平洋某海域成功测控，卫星进入预定轨道。图为科技人员正在进行气象数据观测。

亓 创摄

12月11日，中国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭，成功将阿尔及利亚一号通信卫星发射升空。

新华社记者 琚振华摄

6月9日，参观者在北京科博会上参观展出的长征系列运载火箭模型。

新华社记者 鞠焕宗摄

浩瀚太空，茫茫宇宙，中国的探索脚步从未停止。近年来，中国越来越多地承接国际商业发射订单。仅2011年以来，中国就完成了尼日利亚、委内瑞拉等国的卫星出口、在轨交付、商业发射和搭载服务。

专家指出，中国航天发射次数目前已稳坐全球前三宝座，并且中国航天发射的成功率也遥遥领先，在国际上确立了中国航天发射品牌。中国为其他国家的卫星发射做了哪些贡献？国际商业发射又为何青睐中国？

中国卫星耀太空

2017年12月11日凌晨，酒泉卫星发射中心，随着红色火焰喷薄而出，长征三号乙运载火箭点火升空，将阿尔及利亚一号通信卫星成功送入预定轨道。入轨后经过8天的飞行控制，卫星成功定点。

“阿星一号”是中国继向委内瑞拉、巴基斯坦、尼日利亚、玻利维亚、老挝、白俄罗斯等国际用户以后，制造并交付的第9颗国际合作商业通信卫星，也是中国自主研发的东方红四号系列平台的第9颗国际合作商业通信卫星。

据中国航天科技集团五院院长张洪太介绍，阿尔及利亚通信卫星项目包括卫星、运载、地面测控系统、地面应用系统四大部分，是迄今为止签约合同金额最大的天地一体化项目。该项目的顺利完成，不仅为中阿两国在其他空间领域技术合作奠定基础，也对中国通信卫星开拓国际市场意义重大。

同样是在酒泉卫星发射中心，两个月前的10月9日，中国向委内瑞拉出口的第二颗遥感卫星——委内瑞拉遥感二号卫星成功发射。

中国与委内瑞拉在卫星上的合作最早开始于2008年。2008年10月，长征三号乙运载火箭在西昌卫星发射中心成功发射委内瑞拉一号通信卫星。这是中国国首次向拉丁美洲用户提供整星出口和在轨交付服务。2012年9月，长征二号丁运载火箭在酒泉卫星发射中心成功发射委内瑞拉遥感卫星一号。这是中国航天出口的第一颗在轨交付的遥感卫星，实现了中国遥感卫星出口零的突破。

中国卫星“走出去”并不局限于发展中国家，与欧美发达国家的合作也不断增多。目前，中国与法国合作研发的首颗海洋卫星正处于紧张的总装测试阶段，将于2018年下半年发射升空。这是中国与法国航天合作的首颗卫星，将在应对气候变化方面发挥重要作用。

从1990年发射亚洲一号卫星开始，中国商业航天国际发射经过了将近30年的发展。截至目前，中国已累计为20多个国家、地区和国际卫星组织实施了超过45次国际商业发射，累计发射超过50颗卫星，还提供了10余次国际商业搭载发射服务。中国在航天“走出去”上迈出了坚实的步伐。

政策技术双驱动

近年来，中国航空航天事业对外开放晒出亮眼成绩单。而成绩背后，离不开中国政府强大的政策支持，和中国航天精神支撑下的攻坚克难。

2015年，财政部、国家税务总局下发《关于航天发射有关增值税政策的通知》，明确境内单位提供航天运输服务适用增值税零税率政策，实行免退税办法。同时，境内单位在轨交付的空间飞行器及相关货物视同出口货物，适用增值税出口退税政策，实行免退税办法。这项免税退税服务的实施，大大降低了卫星发射的成本，有助于中国卫星开拓海外市场。

国务院新闻办公室发布的《2016中国的航天》白皮书中明确提到，要积极鼓励和支持企业参与空间领域国际商业活动。“一带一路”空间信息走廊建设，金砖国家遥感卫星星座建设，航天发射及搭载服务，航天领域人员交流与培训等都将是未来5年的重点合作领域。这些政策支持都为中国航空商业发射竞争国际市场保驾护航。

另外，从一箭一星到一箭多星，从单向发射到可回收式发射，中国的卫星制造和发射技术不断成熟。

2013年4月26日，中国用长征二号丁运载火箭以“一箭多星”方式，将“高分一号”成功发射升空，同时还成功搭载发射了两个荷兰卫星分配器和三颗分别由厄瓜多尔、阿根廷和土耳其研制的小卫星。而到2018年，由中国航天科工集团公司研制的快舟十一号中型固体运载火箭将以“一箭六星”的方式实施首飞，这将给外国卫星搭载服务提供更多空间。

卫星方面，中国将陆续推出新的通信卫星公用平台——东方红三号B平台、东方红四号增强型平台、东方红五号平台、全电推平台等。火箭方面，根据每一次发射需求改造现役火箭，同时将具有更大推力的运载火箭投入商业发射，还在可重复使用火箭上下功夫。据中国航天科技集团公司副总经理杨保华透露，有了可重复运载火箭，低轨卫星发射预期报价将低至每公斤约5000美元。

更先进的燃料、更大运载能力的火箭、更强大的卫星平台以及更低廉的成本，必将从根本上为提高中国商业航天的国际竞争力奠定雄厚基础。

国际用户频点赞

“我们终于盼到卫星了”，2013年12月21日，玻利维亚首都拉巴斯的路边挂满了这样的标语。当地人们挥舞国旗，载歌载舞，庆祝中国帮助他们成功发射了玻利维亚通信卫星。玻星地面测控站主站拉巴斯站负责人路易斯·门多萨感叹：“中国帮助我们圆了卫星梦！”

这颗由中国西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭发射的“图帕克·卡塔里”星是玻利维亚拥有的第一颗卫星。有了它，玻利维亚的农村地区不再与外界隔绝，超过15万个农村家庭因此能看上卫星电视。据玻利维亚航天局预计，在15年的设计寿命内，这颗卫星将带来超过5亿美元的收入。

授人以鱼不如授人以渔，这是中国的一句古训。中国帮助世界其他国家发射卫星，不仅为当地带来巨大的经济效益、民生福利，还提供卫星运营、技术支持、人才培养等“天地一体化”服务。例如，在发射阿星一号之外，中国还为阿方培训了323名技术人员，从2015年1月至2016年7月，开展了约128个学时的教学、实际操作、参观等综合培训工作，使阿方人员能独立操控卫星并在将来进行更多功能的开发应用。阿尔及利亚航天局局长奥赛迪克·阿兹丁认为，这种高层次的人才培养对阿尔及利亚未来航天技术的可持续发展至关重要。

中国航天科工集团第四研究院副院长、航天科工火箭技术有限公司董事长张镝说，价格是否低廉，是否能按需发射，以及产品的美誉度，往往是国际商业卫星发射用户最关心的事情。

而多年数次的成功发射证明，中国商业卫星发射不仅具有价格优势，发射成功率也高。据长三甲系列运载火箭总指挥岑拯介绍，长征系列运载火箭发射成功率已达到98%，处于世界领先水平。产品可靠、兼容性高，组织模式新、准备时间短、国际信用好、履约能力强，中国已经在国际商业发射市场打响品牌。

阿尔及利亚驻华大使艾哈桑·布哈利法说：“之所以选择中国，除了技术、价格等商业因素之外，还因为中国会传授技术，并帮助我们培养人才，是真正能和我们同心同德发展经济的合作伙伴。”

“图帕克·卡塔里”星发射时，玻利维亚总统莫拉莱斯亲自到西昌卫星发射中心，现场观摩了卫星发射过程，他表示：两国将不断加强航天领域合作，未来玻利维亚发射卫星，中国是首选合作对象。

探索浩瀚宇宙，建设航天强国，是中国不懈追求的航天梦，这不仅将助力中国各项事业发展，同样也将惠及世界上更多国家。正如西昌卫星发射中心主任张学宇所说：“中国始终认为和平探索、开发和利用太空是世界各国都享有的平等权利，有助于人类的和平与安全、生存与发展。”

(责编：朱欣(实习生)、常红)