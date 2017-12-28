打造留学安全圈 需谨慎也需宽心

学生社团和组织在发布留学安全的相关信息上起着重要作用。图为莫斯科大学中国学生会以微信公众号为平台进行的多次安全宣讲。

安全地图将线上预警和线下专员应急服务结合。图为美国的线下服务团队于2016年春节邀请老师给学生讲解相关知识。

2017年，留学安全事件不断发生，留学安全问题引发社会持续关注。近日发布的《中国留学发展报告（2017）》指出，留学安全需要引起政府、社会、家长以及学子更大的重视。

所谓留学圈，是以海外学子为核心，学子父母、国外师生为外围的圈子，它包括学子及其国内的原生环境和国外的留学环境。留学安全事件总能因其重要性以及个别重大安全事件的舆论引爆成为焦点，2017年也不例外。我们以留学安全为着眼点，从学子个人到学子所处环境来综合分析影响留学安全的因素，并给出相应的解决方法。在留学生人数持续增长的当下，如何更好地确保学子的人身安全营造安全是社会的重要关注点。

留学安全话题不断

学子踏出国门奔赴海外求学的那一刻，在父母与子女之间便系起了一条名叫“安全”的风筝线。这头，学子常常会困在学业压力、经济压力、工作压力里；那头，父母也时常因某些校园安全事故提心吊胆。2017年，留学安全继续成为留学圈的主话题。

留学压力如影随形，总会以各种形式表现出来，如失眠、脱发、自闭，甚至到某些抑郁病症，这些都会影响到学子心理健康。留学生心理健康是2017年重点关注的内容。

在德国读博的陈明康表示，自己在研究比较深奥的文献时压力很大。“当一篇15页的论文花了3天还没看到一半时，自己的时间压力感就很明显了。”陈明康发现身边有很多同学都存在着这样那样的压力。他说：“对于很多学生来说，留学是他们第一次真正远离父母、家庭独自生活。国内外环境不同，任何形式的压力都会被放大，如果处理不好，就会逐渐积累，成为心理问题。”

此外，影响学子人身与财产安全的社会安全因素也是2017年留学安全话题的另一个侧面。

近期在加拿大的中国留学生遭遇的电信诈骗案引起了国内舆论的广泛关注。诈骗案件在今年时有发生，我们也对此做了重点报道。受访的学子表示，电信诈骗多是利用父母与子女之间的时空距离，编造学子的虚假信息，以安全的名义骗取钱财。

分析原因或可预防

针对2017年有关留学安全话题，我们重点分析了学子产生心理健康问题、影响学子人身安全的因素及应对措施。前者的产生原因不外乎留学环境的差异：文化、语言、教育方式、生活方式……后者则更多来自留学所在地治安状况。就学子心理健康问题和人身安全问题，本报多篇报道给出了相关的建议：要注重时间规划，重视平时多下功夫；要多参加社团活动，增强适应国外环境的主动性，寻找适合自己的留学节奏。

总的来说，学业压力是影响心理健康的重要原因，而晚归和大意是影响人身安全的主要原因。周周（化名）曾留学美国，现在他常常在豆瓣平台上以“海归组长”的身份分享留学中需要了解的一些安全常识。他告诫说：“学习方面，要践行‘凡事预则立，不预则废’，尽量提前规划好一切。树立目标时，要对自身能力有一个正确的判断，量力而行。人身安全方面，尽量做到晚上不晚归、不独行、不去危险的地方，常常与家人朋友保持联系。”

近年来，一些致力于保护学子安全的网络社交平台兴起，发挥着越来越重要的作用。刘泽坤毕业于美国美利坚大学。他创立杭州优学国际教育科技有限公司，带领团队专门从事手机软件研发，以帮助海外学子更有效地保护自身安全。结合自己的留学经历，刘泽坤认为，随着留学生的增多以及各种留学安全事件的发生，十分需要有专门的平台来帮助学子做好安全防护措施。刘泽坤团队就此提出了安全地图应用，来帮助海外学子定位、了解自身附近的环境变化，如，周围是否存在自然环境的恶化、火灾、社会暴力案件发生等，进而及早做出反应。

大可不必草木皆兵

提到留学安全，既不必谈安全而色变，也不能盲目大意。保证留学安全，就学子而言，时刻关注外在环境的变化，及时发现异常；在面对压力时要放宽心态。而对于学生团体来说，更多的是相互帮扶。

在韩国留学的李丽（化名）表示，为了解决经济压力，部分同学会选择去校外打工，而晚归会增加安全隐患。她建议，必须要打工的同学不能疏忽大意，应尽量选择白天相对安全的时间或结伴而往。

近年来，很多学生社团在留学生求医问诊、购物等过程中为他们做出安全提示，有效地保障其安全。在俄罗斯留学的小陈（化名）反映，国外的交通规则与国内有着很大不同，稍不留意就会造成安全隐患。他说，“为了更大程度地保障学生安全，校内的中国学生社团会定期发布相应的安全信息和警示。这不，前几天莫斯科大学中国学生会还发布了‘新年临近，注意安全’的安全贴士。”“留学不是闭关造车，只有亲身体验才能收获新知。留学生既要保证自身安全，也不能因噎废食，不必草木皆兵。”

(责编：朱欣(实习生)、常红)