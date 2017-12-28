留学这一年 回望那些事（下）

2017年已接近尾声，回顾过去一年，我们发现了留学的一些新特点、新趋势，也注意到一些不可忽视的问题。首先，留学生出国目的地选择更加多样，小众留学国家悄然增多；其次，留学生年龄趋低，低龄留学生人数呈增长态势；第三，留学生安全事件频发，留学安全问题引发全社会关注。

特点：留学国家选择多样

随着留学大潮涌动，中国学子的足迹遍布世界上越来越多的国家，他们对出国目的地的选择愈发多样，老牌留学大国依然是主流，但与此同时，小众留学国也悄然增多。

2017年，美国、英国、澳大利亚、加拿大以及西欧的法、德等国家依然是最受中国学生欢迎的留学目的地国家。这些传统的留学国家除法、德外，均以英语为官方语言，教育水平处于世界前列，因而受到广大学子青睐。除了这些主流留学目的地国外，北欧、东南亚、南美洲诸国以及韩国、俄罗斯等国家亦成为学子的新选择。在今年的报道中，我们曾采访到匈牙利、智利、摩洛哥等国的中国留学生，他们表示，在小众留学国，收获同样丰富，同样能体验到异域风情，丰富人生经历。随着中国综合国力的增强，学子们不再单一地执著于传统留学目的地国，而是根据自身的兴趣、经济状况等因素，以学习者、体验者的心态选择留学国家。

在学子的海外生活中，因中外文化差异引发的各类问题值得关注。据统计，2017年中国学生海外留学问题中，因不能融入当地文化习俗而产生社交问题的留学生占到留学生群体的38.26%，在所有问题中占比最高。不论去哪里留学，都应在行前做好功课和心理准备，以积极的态度适应当地社会。

趋势：低龄留学趋势已现

2017年，低龄留学趋势持续，越来越多的高中生甚至初中生，加入到出国留学的行列中。大数据显示，低龄留学生人数近年来呈持续增长态势。

随着中国经济的发展，中等收入群体人数增多，他们更加注重对孩子进行国际化教育，也可以负担留学的费用。低龄留学成为一些家庭对孩子教育的首选。根据《2016中国学生国际流动性趋势报告》，纵观过去5年留学数据，超过30%的中高收入群体认为，应该在高中阶段送孩子出国读书，希望在大学阶段送孩子出国读书的占比23.14%，居于第二位。但与此同时，越来越多家长和学生在面对低龄留学问题时表现得更加理性，相关数据显示， 2017年，低龄留学人数占比虽仍在持续增长，但增速有所放缓。

选择什么阶段送孩子出国读书，虽无关是非对错，但打算在孩子中学阶段就送其出国的家长，在做决定前应该理性，全面、正确地评估孩子的综合能力，也应该多倾听孩子想法，毕竟孩子才是留学的主角。

问题：留学安全引人瞩目

2017年，留学安全事件频发，也引发了全社会的持续关注。人身安全是在异国他乡求学时最重要的，留学安全不仅关乎学子个人，也牵动着整个社会的神经。

在留学安全中，既有属于不可控因素的天灾，如地震；也有本可避免的人祸，如网络诈骗、人身伤害。学子留学在外，既要善于利用学校和社会的安保资源保护自己，也要记得你的安全时刻牵动着万里之外的父母心。平日不要忘记与家人多联系，给父母一颗定心丸。

(责编：朱欣(实习生)、常红)