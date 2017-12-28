德国组阁之路通向何方？

图为11月20日，德国总理默克尔（前右）在新闻发布会上对自民党退出组阁谈判表示遗憾。

新华社/美联

据英国路透社报道，近日，德国总理安格拉·默克尔所在的联盟党（基民盟与基社盟）与社会民主党同意就联合组建内阁进行试探性谈判，谈判时间拟定于2018年1月7日至12日。

即使此次谈判能够促使组阁顺利进行，德国也经历了一次自二战以来最漫长的组阁过程。

组阁之路一波三折

据路透社报道，联盟党和社民党12月20日发表了一份联合声明，表明两党同意明年开始进行试探性谈判，并在2018年1月21日前决定是否开始组阁正式谈判。

在此前的大选中，默克尔带领的基民盟胜出，成为第一大党，但它和基社盟组成的“联盟党”在议会中未超过半数席位，因此必须和其他党联合组阁。

起初，上一届政府的搭档、德国第二大党社民党明确表示不入内阁，默克尔只能选择与自由民主党（自民党）和绿党谈判组阁。但由于在许多问题上难以统一意见，自民党最终退出了组阁谈判，第一次组阁的尝试失败。

再次尝试组阁之际，默克尔只能将目光投向社民党。在德国总统瓦尔特·施泰因迈尔的极力促成下，社民党最终态度软化，同意与联盟党进行试探性谈判。

能否携手仍存变数

在今年9月份的大选中，社民党支持率下滑严重。党内认为，出现这种局面的一个重要原因是过去4年与联盟党的联合执政没能让选民满意。一时间，社民党内部关于联合组阁的担忧声不绝于耳。

因此，连日来社民党主席舒尔茨反复表示，社民党参与政府的方式不仅限于和联盟党组阁。美国彭博新闻社报道称，舒尔茨表态说：“我们并不承诺特定的政府组建模式。”

在此次组阁谈判中，社民党提出的条件并不低。据《金融时报》报道，除希望在新政府中拥有更多的话语权外，社民党还在教育、医疗体系、减税等方面提出了诸多要求。

中国人民大学欧盟研究中心主任、欧盟“让·莫内讲席教授”王义桅在接受本报采访时分析称，两党在政策上的分歧不大。社民党在此次选举中没有达到预期目标，考虑到自己未来在德国政坛中的地位，会在很多方面有所顾虑。此外，组阁谈判肯定会涉及到外交部长、财政部长等一些关键职位由谁出任等问题。

“重塑”欧洲有心无力

在即将到来的两党试探性谈判中，法国总统埃马纽埃尔·马克龙提出的重塑欧洲的主张将成为一个引人注目的重点。马克龙曾在今年9月提出一系列重塑欧洲的构想，倡议设立欧元区“财政部长”等。

路透社在报道中称，德国副总理兼外交部长西格马·加布里尔日前表示，他赞赏马克龙提出的重塑欧洲的理念，马克龙的建议对此次两党联合会谈“非常重要”。

对此，王义桅分析称，如果此次两党能够组成联合政府，法德轴心得以恢复，对欧洲的一体化进程能产生很大帮助。但如果此次组阁失败，在英国脱欧、法国经济影响力不足以带动欧洲的情况下，如果德国国内无法形成统一意见，会使得整个欧洲缺少凝聚力。

而对于这次艰难的组阁过程，路透社分析称，德国作为欧洲稳定的堡垒，未能对席卷欧洲的政治碎片化“免疫”。

“现在，西方的政治制度设计难以应对民粹主义和信息化造成的票数分散，小党林立的局面分散了原有的权力。同时，在欧洲内部，支持欧洲一体化的民众也没有以前那么坚定，关于欧洲到底往哪儿走，欧洲内部的观点已有分歧。”王义桅说。

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