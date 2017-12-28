无人驾驶巴士上路开跑

图为无人驾驶巴士在美国密歇根大学行驶。

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近几年，无人驾驶技术快速发展。当世界各国的汽车巨头、科技公司为无人驾驶的商业化而努力时，无人驾驶已悄悄蔓延至公共交通领域。

目前，世界各国的无人驾驶巴士纷纷“开跑”，其目的之一是收集更多的道路数据，并通过深度学习以改进驾驶技术。

今年1月，美国在拉斯维加斯试运营了一款无人驾驶巴士。这辆造型独特的无人巴士由纯电动驱动，每次可搭乘15人。通过车身上的光学雷达和立体视觉系统，这辆小巴士可以在复杂的路况下快速侦测、识别障碍物，并选择闪避或停下。在搭乘方式上，这款无人驾驶巴士也与传统巴士不同。乘客无需在指定站点等待，只需在对应的手机应用软件上叫车，上车后在触控板上输入目的地，系统便会自动规划最优路线。在为期2周的试运营中，这辆无人巴士每天运行8小时，未出现任何安全事故。

美国在大学中也引入了无人驾驶巴士为学校师生服务。今年秋天，无人巴士在密歇根大学2英里的环路上行驶，速度为每小时15英里（约24公里）。

英国也宣布准许无人驾驶巴士在伦敦街头上路测试。今年9月起，该巴士在伦敦东部的伊丽莎白女王奥林匹克公园测试。测试期间，该巴士向英国所有普通民众开放。据悉，无人巴士绕行整个奥林匹克公园，途经多个站点，为附近的通勤者带来极大的便利。这已让许多人尝到无人驾驶带来的甜头。

新加坡也不甘落后，计划于2022年前在公共路段引入无人驾驶巴士。新加坡政府称，他们将在3个新社区试运行无人驾驶巴士，这3个社区的道路状况较好，可以更好地配合无人巴士的运行。新巴士主要帮助居民在社区内来往，或将居民送往附近的火车站和公交站。

人口稠密的新加坡希望通过无人驾驶技术更好地管理有限的土地和人力资源。该国交通部官员近日在接受采访时表示，自动车辆可以大幅促进公共交通运输系统的可及性和联通性，尤其是对于老人和有小孩或残疾人的家庭来说，将提供更多便利。

无人驾驶巴士开跑，意味着大量的城市真实路况数据能通过这些巴士被搜集，进而被分析。智慧城市的实现已离我们不远。

(责编：朱欣(实习生)、常红)