他们为何“钟情”十九大（一线视角·见证2017）

十九大召开所引发的讨论、分析，某种程度上反映了国际社会“中国观”开始发生的重要变化

“我相信全世界都会关注十九大，每个人都注视着中国”，这是国际货币基金组织总裁拉加德对中共十九大的期待；“一件令人激动的大事”“对美国，对整个世界都是一件好事”，这是美国伊利诺伊州州长布鲁斯·劳纳对十九大的评价……回顾2017年的采访历程，有关十九大的话题，总能引起很多外国学者、官员的共鸣。

十九大闭幕第二天，华盛顿一家智库就组织召开研讨会，由美国知名中国问题专家专门介绍十九大报告内容。之后数天，当地又连续有多家智库以十九大为主题，讨论中国经济、社会的发展走向。而这并非美国独有。环顾世界，从拉美到欧洲，从亚洲到非洲，近期关于中共十九大的专题研讨会、座谈会屡见不鲜，外媒报道十九大基调之积极，外国民众对十九大的关注程度之高，均不同以往。人们不禁要问，为什么一个政党的代表大会，能吸引全球目光的聚焦？为什么有越来越多的国家，开始关注中国的政策走向、战略愿景、未来发展？

很重要的一个原因是，十九大报告所蕴含的发展理念，所提出的战略目标，与世界的繁荣、进步息息相关：中国的供给侧结构性改革，直接关系到拉美地区、大洋洲等地国家的资源出口；中国加大污染治理力度，大力发展清洁能源，对欧美诸多企业意味着巨大商机；越来越多的中国人走出国门、全球采购，带去巨额旅游收入、创造大量工作岗位……可以说，进一步发挥全球增长“发动机”的作用，是国际社会对中国的共同期待。

“中共十九大不仅对中国来说是迎来了一个新的阶段，它同时也开启了一个全球的新时代。”正如法国前总理多米尼克·德维尔潘所言，十九大召开所引发的讨论、分析，某种程度上也反映了国际社会的“中国观”开始发生重要变化。由此带来的最直观体现就是，中国方案、中国理念正逐步深入人心。

以“一带一路”倡议为例。2017年，世界银行与国际货币基金组织秋季年会，首次举办“一带一路”专场研讨会，吸引各国政府、国际组织、金融机构、非政府组织代表约400人参加，其反响之积极，让会议主办者感叹“真没想到这么火”。为此，2018年世行与国际货币基金组织的春季、秋季年会，还将继续举办“一带一路”高级别论坛。值得一提的是，世界银行行长金墉，曾在多个场合引用习近平主席在今年初达沃斯年会上关于经济全球化的主要论点。来自国际权威机构的重视与认可，正是对中国国际影响力、感召力、引领力的最有力肯定。

从发出推进经济全球化进程再平衡、共同构建人类命运共同体的时代强音，到形成各国合力推动“一带一路”建设的国际共识，搭建具有全球影响的南南合作新平台，中国用实实在在的行动，汇聚起改变国家发展面貌的磅礴力量。我们已经证明，自己有能力给全世界提供中国与世界都需要的礼物；也将不断证明，自己有能力为人类文明的发展和进步，探索出更有效的实践路径与制度方案。

（作者为本报驻美国记者）

《 人民日报 》（ 2017年12月28日 05 版）

(责编：朱欣(实习生)、常红)