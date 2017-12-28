外卖小哥的天黑黑 纽约将“封杀”电动自行车

电动自行车让美国纽约市的外卖小哥轻松许多。然而，他们依赖的交通工具面临市政“封杀”。

电动自行车在纽约面临冰火两重天。环保主义者、低收入阶层和外来打工族对它颇为依赖，但开车一族和步行一族却向它频抛白眼。

纽约市法律允许拥有和出售电动自行车。然而，骑电动自行车上街却可导致至多５００美元罚款。

纽约市长白思豪今年秋季宣布，自２０１８年起，企业若有员工使用电动自行车，同样将面临首次１００美元、接下来每次各２００美元罚款。

美国《华盛顿邮报》２５日援引纽约市发言人奥斯汀·菲南的话报道：“电动自行车上街属于非法行为。那些位于这条食物链顶端的人需要被问责。除问责骑车人外，我们将追查那些明知故犯、让员工承担罚金的企业。”

对于那些经常抱怨险些被电动自行车撞倒的人而言，这项政策无疑是好事。然而，对于克莱芒·马丁内斯这样专业送外卖的人而言，新政可谓糟糕透顶。

马丁内斯来自墨西哥普埃布拉，现年４４岁，１５年前来到美国。他一直以送外卖为生，３年前购买电动自行车，“它是我们工作的工具，支撑我们的家庭”。

一些电动自行车的支持者要求市政府拿出数据，说明电动自行车与其他交通工具相比，能否构成任何不同寻常的风险。

“交通选项”组织负责人卡罗琳·萨姆伯纳罗说：“在执法领域，数字应有冲击性。执法并不是解决问题的办法……”

然而，警察针对电动自行车的执法行为正呈上升趋势。２０１７年，纽约警方没收将近１０００辆电动自行车，比去年增多数百辆。

另一方面，餐馆却希望所雇员工拥有并保留电动自行车。

律师伊丽莎白·乔丹说：“他们想要得到这份工作，就必须有这样的车。我觉得即使新政有意追查餐馆，最终也要由送外卖的人来背锅。”（卜晓明）（新华社专特稿）

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