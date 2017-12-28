抗辩“兴奋剂”相关制裁 俄足协主席暂停职半年

俄罗斯正筹备２０１８年世界杯当口，俄足球协会主席维塔利·穆特科２５日宣布暂时停职半年，以抗辩国际奥林匹克委员会因俄方兴奋剂相关指控对穆特科个人施加的制裁。

国际奥林匹克委员会５日以俄罗斯在２０１４年索契冬奥会“系统性操纵反兴奋剂工作”为由，禁止俄罗斯代表团参加２０１８年２月举行的韩国平昌冬季奥运会，但允许符合条件的俄罗斯选手以中立身份参赛。穆特科在索契冬奥会时担任俄体育部长，国际奥委会认定其负有“未遵守反兴奋剂规定”的整体责任，决定终身禁止穆特科参加奥运会相关活动。

穆特科否认关于俄方“系统性操纵反兴奋剂工作”的所有指控。他在新闻发布会上说，将就禁令向国际体育仲裁法院提起上诉。上诉期间，为了不妨碍足协工作而决定停职。

穆特科说，他可能将不再负责２０１８年俄罗斯世界杯足球赛的组织工作。但他仍担任主管体育工作的俄罗斯政府副总理一职。

俄罗斯议员季米特里·斯维晓夫在接受俄罗斯新闻社采访时说，在举办２０１８年俄罗斯世界杯的冲刺阶段，穆特科停职有助于平息国际社会对俄罗斯的指责。

国际足球联合会称赞穆特科停职决定是“负责任的行为……符合世界杯的最大利益”，不会影响世界杯筹备。（周啸天）【新华社微特稿】

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