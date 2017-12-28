人民网>>国际

得到体面对待 沙特反腐风暴23人“和解”获释

2017年12月28日07:40  来源：新华社
 

　　沙特阿拉伯媒体２６日报道，沙特上月掀起反腐风暴以来，已有２３人与政府达成“和解”，获得释放。

　　沙特《乌卡兹报》报道，这２３名涉腐被捕人员已经与政府达成了和解。至于他们的身份，报道没有点明。

　　上月４日，沙特国王萨勒曼颁布国王令，宣布设立最高反腐委员会，由王储穆罕默德·本·萨勒曼出任主席。当晚，１１名王子、３８名现任和前任大臣及众多富商被捕。

　　嫌疑人包括前国王阿卜杜拉的儿子、国民卫队司令米特阿卜，号称“中东巴菲特”的沙特首富阿勒瓦利德王子，现任经济和计划大臣阿蒂勒、前利雅得省省长图尔基、前财政大臣阿萨夫，以及前皇家典礼局局长、前沙特航空公司总裁、前投资总署署长等沙特军政商界重量级人物。

　　总检察长沙特·穆吉卜先前说，这些嫌疑人过去数十年间侵吞公款、贪腐，涉案金额约１０００亿美元。

　　沙特首都利雅得的丽斯卡尔顿酒店随后成为软禁涉案权贵的“临时监狱”，两百余名“特殊客人”入住。检方本月初表示，大多数嫌疑人已经同意与检方达成“和解”，即交出非法所得，换取获释。

　　《乌卡兹报》报道，随着越来越多人与政府“和解”，更多被捕者将离开丽斯卡尔顿酒店。接下来，那些拒绝承认所受指控的人，将接受审判。至于“和解”，沙特方面认为，这是在追回这些人盗取的非法所得。

　　沙特社交网站传播的视频画面显示，前沙特电信首席执行官沙特·达维什微笑着向支持者致意，称自己在丽斯卡尔顿酒店得到体面对待，每天都能吃到全羔羊。

　　达维什说：“他们对我们不错。”（陈立希）（新华社专特稿）

(责编：樊海旭、常红)
人民日报客户端下载手机人民网
 

相关专题

深度阅读

中国明确建立经贸强国“时间表” 商务部数据显示，过去5年，中国国内消费、对外贸易、双向投资稳居世界前列，开放型经济新体制逐步健全，中国已经初步成为经贸大国，为巩固经贸大国地位、建设经贸强国奠定了坚实基础。商务部部长钟山表示，新时代商务改革发展的奋斗目标是，努力提前建成经贸强国。具体将分三步走，即：2020年前，进一步巩固经贸大国地位；2035年前，基本建成经贸强国；2050年前，全面建成经贸强国。 【详细】

国际|国际观察|外媒关注

人民日报驻外记者:2017我们亲历世界风云变幻 2017年，对于中国和世界，注定是不平凡的一年。 纵观世界风云变幻，把脉国际发展大势。2017年，人民日报驻外记者奔赴世界各地重大新闻现场，记录历史瞬间，思考时代变迁。感一叶知秋，言家国天下。虽然只有短短数百字，却饱含情感，承载着一段段令人难忘的心路历程。【详细】

国际|国际观察|外媒关注
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2017 by www.people.com.cn. all rights reserved