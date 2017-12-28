得到体面对待 沙特反腐风暴23人“和解”获释

沙特阿拉伯媒体２６日报道，沙特上月掀起反腐风暴以来，已有２３人与政府达成“和解”，获得释放。

沙特《乌卡兹报》报道，这２３名涉腐被捕人员已经与政府达成了和解。至于他们的身份，报道没有点明。

上月４日，沙特国王萨勒曼颁布国王令，宣布设立最高反腐委员会，由王储穆罕默德·本·萨勒曼出任主席。当晚，１１名王子、３８名现任和前任大臣及众多富商被捕。

嫌疑人包括前国王阿卜杜拉的儿子、国民卫队司令米特阿卜，号称“中东巴菲特”的沙特首富阿勒瓦利德王子，现任经济和计划大臣阿蒂勒、前利雅得省省长图尔基、前财政大臣阿萨夫，以及前皇家典礼局局长、前沙特航空公司总裁、前投资总署署长等沙特军政商界重量级人物。

总检察长沙特·穆吉卜先前说，这些嫌疑人过去数十年间侵吞公款、贪腐，涉案金额约１０００亿美元。

沙特首都利雅得的丽斯卡尔顿酒店随后成为软禁涉案权贵的“临时监狱”，两百余名“特殊客人”入住。检方本月初表示，大多数嫌疑人已经同意与检方达成“和解”，即交出非法所得，换取获释。

《乌卡兹报》报道，随着越来越多人与政府“和解”，更多被捕者将离开丽斯卡尔顿酒店。接下来，那些拒绝承认所受指控的人，将接受审判。至于“和解”，沙特方面认为，这是在追回这些人盗取的非法所得。

沙特社交网站传播的视频画面显示，前沙特电信首席执行官沙特·达维什微笑着向支持者致意，称自己在丽斯卡尔顿酒店得到体面对待，每天都能吃到全羔羊。

达维什说：“他们对我们不错。”（陈立希）（新华社专特稿）

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