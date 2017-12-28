普京向俄中央选举委员会递交参选总统文件

新华社莫斯科１２月２７日电（记者安晓萌）俄罗斯总统普京２７日向俄中央选举委员会递交以独立候选人身份参加２０１８年总统选举的文件。中央选举委员会表示，文件审核将在５天内完成。

俄选举法律规定，总统候选人可以以政党提名和自荐两种方式参选。政党在各自代表大会上推举候选人，而独立候选人必须召集一个不少于５００人的倡议小组，并收集３０万个支持者的签名，且在每个地区收集的签名不能超过７５００个。

普京近日宣布以独立候选人身份参选总统。６６８名普京支持者２６日召开会议，组成竞选倡议小组，推举普京参选总统。

俄总统选举将于２０１８年３月１８日举行，选举活动从本月１８日起正式开始。候选人需在接下来９０天内完成向中央选举委员会提交相关材料、收集选民签名、宣传竞选纲领、通过媒体与反对者辩论等法律规定的相关程序。

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