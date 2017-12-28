普京向俄中央选举委员会提交总统候选人提名文件

据俄罗斯卫星网报道，俄罗斯总统普京27日向俄中央选举委员会提交了2018年总统选举候选人提名文件。中央选举委员会接受文件，进行审核。
报道称，普京将以自荐候选人身份参加2018年总统选举。根据规定，由自荐候选人提交中选委的一揽子文件应包括一个不少于500人的倡议团体的登记申请、有关同意竞选的声明、证明生平资料的文件，以及有关收入和支出、账户、存款和证券的资料。
此外，自荐候选人在登记阶段应收集选民对其支持的签名至少30万个。
12月26日，由600多人组成的选民倡议团体支持了普京的选举提名。
俄罗斯将于2018年3月18日举行总统选举，竞选活动于12月18日正式开始。除普京外，目前还有十多人已宣布参加选举。
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