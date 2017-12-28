纽约等三大城市因军人持枪审核问题起诉美国防部 

据俄罗斯卫星网援引美媒报道，由于很多被禁止持有武器的的军人未被列入联邦调查局的国家调查系统，美国三大城市—纽约、旧金山和费城12月26日向弗吉尼亚州联邦法院起诉美国国防部。

报道称：“这些城市表示，国防部没有将‘相当数量’被取消资格的记录列入联邦调查局关于持枪许可和枪支买卖的国家调查系统。”这导致一名前空军人员购买了强力步枪并于11月5日在得州一座教堂内杀死26人。

据报道，当地执法人员被指依靠联邦调查数据库对持枪申请进行背景调查，并监控武器买卖。

11月5日，美国圣安东尼奥附近的萨瑟兰斯普林斯教堂枪击案造成25人死亡，约有20人受伤。26岁的凯利用半自动武器向人们扫射。嫌犯在与当地居民互射和汽车追逐后自杀。

据侦查消息，凯利2016年4月在得克萨斯州购买了一支Ruger AR-556半自动步枪。此前他被美国空军开除，并因对妻子和继子施暴和用上膛武器威胁家庭成员接受军事法庭审判。

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