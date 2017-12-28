三星电子会长李健熙身家飙涨 领跑韩国股市富豪榜

据韩联社报道，企业经营评价网站CEO SCORE表示，三星电子会长李健熙所持股份市值同比增加3.8823万亿韩元，达18.1483万亿韩元，以绝对优势领跑韩国股市富豪榜。

据报道，27日，企业经营评价网站CEO SCORE表示，以22日股价为准，韩国股市500大富豪持股总市值达159.19万亿韩元，较年初增加28.0%，增幅高于同期主板市场KOSPI指数涨幅(20.5%)。其中，三星电子会长李健熙所持股份市值今年约增3.9万亿韩元(约合人民币237.49亿元)。

CEO SCORE表示，李健熙所持股份市值同比增加3.8823万亿韩元，达18.1483万亿韩元，以绝对优势领跑韩国股市富豪榜。

爱茉莉太平洋会长徐庆培(8.0966万亿)，三星电子副会长、李健熙之子李在镕(7.57万亿)，现代起亚汽车集团会长郑梦九(4.75万亿)，赛尔群(Celltrion)会长徐廷珍(4.74万亿)分列其后。

李健熙夫人、三星美术馆Leeum前馆长洪罗喜排名女富豪之首，为2.69万亿韩元。李健熙妹妹、新世界集团会长李明熙(1.89万亿韩元)位列其后，在总排行上排名第十二。李健熙长女、新罗酒店社长李富真和次女、三星物产社长李叙显以1.88万亿韩元，共居第十三。

另外，在500大富豪中，白手起家的有197人，较年初增加7人，所持股份市值增加78.9%，而继承型富豪持股市值增幅仅为16.1%。

(责编：樊海旭、常红)