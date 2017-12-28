法儿童刊物称以色列非国家 引发犹太团体抗议下架

中新社巴黎12月27日电 (记者 龙剑武) 法国一家著名儿童月刊26日宣布撤回最新一期杂志，原因是该期内容中对以色列的描述引发争议。

据法国国际广播电台报道，法国儿童期刊《妙趣》(YOUPI)26日宣布2018年一月刊将从书报亭等售卖点下架。这期读物中存在一段宣称“以色列并非真正国家”的文字，招致法国犹太利益团体的抗议。

报道说，该期杂志在为一张世界地图所配的说明文字中写道：“这197个地方被称为‘国家’，例如法国、德国和阿尔及利亚；还存在另外一些地方，世界上其他国家不认为它们是真正的国家，例如以色列国。”

报道援引法国犹太机构代表理事会主席弗朗西斯·卡里法的话说，他接到读者投诉说这篇文章有污名化以色列之嫌。为此，他致信出版方巴雅尔出版集团总裁和《妙趣》杂志总编辑，表达犹太族群的愤怒之情。

据报道，弗朗西斯·卡里法称，巴雅尔出版集团方面承认这是一个“愚昧的错误”，并应要求同意停止发售问题杂志，以避免向年幼的读者灌输“以色列并非国家”的错误观念。

法国《妙趣》杂志由巴雅尔集团出版，是一份针对5岁至10岁儿童的期刊读物，内容以科普知识为主。该刊在2017年12月的一期杂志中向小读者解释了全世界的宗教问题。

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