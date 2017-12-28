巴基斯坦粉红出租车将扩大队伍 为女性增加便利

据外媒报道，巴基斯坦商业中枢卡拉奇自3月以来推出名为“Paxi”的女性驾驶粉红出租车服务，预计将在年底前扩大车队，并进驻其他城市。
据悉，女性客户可以使用电话、应用程序或路上招车的方式，招来名为Paxi的粉红出租车。应用程序会询问潜在乘客搭车人数与是否有男性同行。若同行男子年龄介于12岁至70岁之间，搭乘请求就会被拒绝。
报道称，对女性而言，在闷热又拥有2000万人口的卡拉奇里通勤往往是个考验。卡拉奇都市资源中心一份报告发现，大部份女性通勤者使用大众运输工具时，曾经历某种形式的性骚扰。
在粉红出租车出现以前，女性在卡拉奇搭乘也不是很愉快。女性通勤者对男性出租车司机的怨言之多，从坐到“脏乱又难闻的车”、遇上迷路却拒绝使用卫星定位系统(GPS)的驾驶、从后视镜里被盯着看，到驾驶开快车，不胜枚举。
据悉，这家公司预计将在年底前翻倍车队数量，从最初的15辆车增至30辆。
中国明确建立经贸强国“时间表” 商务部数据显示，过去5年，中国国内消费、对外贸易、双向投资稳居世界前列，开放型经济新体制逐步健全，中国已经初步成为经贸大国，为巩固经贸大国地位、建设经贸强国奠定了坚实基础。商务部部长钟山表示，新时代商务改革发展的奋斗目标是，努力提前建成经贸强国。具体将分三步走，即：2020年前，进一步巩固经贸大国地位；2035年前，基本建成经贸强国；2050年前，全面建成经贸强国。 【详细】