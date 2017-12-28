“安倍经济学”推行五年 日本维持缓慢经济增长

据日本共同社报道，至本月26日，日本首相安倍晋三第二次上台后提出的经济政策“安倍经济学”开始推行已经过了五年。通过日本央行的大规模货币宽松措施，日元走低股价上扬。

日本政府预计，明年该国也将维持缓慢的经济增长，目前的景气扩张期若持续至明年年底，或将与2000年代出现的战后最长比肩。也存在新年后美国继续加息带来的海外经济放缓等给日本经济泼冷水的风险。

据报道，东京股市日经指数26日报收于22892.69点，较安倍第二次上台时的10230.36点翻了一倍以上。外汇市场的日元汇率从1美元兑85.36日元贬值至兑113.28日元。

11月，日本全国消费者物价指数(生鲜食品除外)较上年同期上升0.9%，情况好于安倍第二次上台时的下跌0.2%。有效求人倍率和雇用人数也改善，但国家借款大幅增加。

日本经济研究中心称，约40名民间经济学家预测的2018年实际国内生产总值(GDP)增速预期平均为1.37%。预计虽保持低水平但将持续增长，若持续至2018年12月，安倍第二次上台以来开始的景气扩张期就可与2002年2月到2008年2月的战后最长比肩。

报道指出，阻止景气扩张的最大风险是海外经济。美国加息导致投资给新兴市场国家的资金迅速被撤走，从而造成全球经济混乱的情况受到警惕。中国经济增速放缓也堪忧，一直以来引领日本国内景气的出口恐将下滑。

即使景气扩张持续，占GDP约六成的个人消费或将仅限于缓慢增加。这是由于尽管企业业绩改善和人手短缺可能使工资在一定程度上增加，但缺乏力度。大和综研经济学家小林俊介认为，“虽然找不到经济衰退的因素，但很难预见如政府估算般的涨薪效果。”

报道还称，也存在担忧人工费和原材料费上涨的声音。日生基础研究所分析称，费用增加“导致企业收益增速放缓，设备投资增长见顶可能在所难免”。

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