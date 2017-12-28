美俄外长强调不接受朝鲜拥核

美国国务院27日发表声明称，美俄外长于26日通话谈及朝鲜问题时，强调两国都不会接受朝鲜作为拥核国家。

据美国国务院发言人办公室27日的声明，美国国务卿蒂勒森与俄罗斯外长拉夫罗夫26日通电话，两人就朝鲜、叙利亚和乌克兰等问题进行了讨论。

声明称，美俄外长讨论了朝鲜核问题，强调无论是美国还是俄罗斯都不会接受朝鲜作为拥核国家。双方同意将继续努力以外交方式实现朝鲜半岛无核化。

在叙利亚问题上，美俄外长讨论了支持日内瓦进程以和平解决叙利亚冲突的重要性，这也是此前美国总统特朗普与俄罗斯外长在越南岘港发表的联合声明中所呼吁的。

在乌克兰问题上，蒂勒森强调美国对乌克兰东部不断升级的暴力冲突表示担忧，并要求俄罗斯重新派代表回到“联合监控与协调中心”，缓和当地暴力冲突。此前，俄罗斯宣布其军事代表退出乌东部“各方分界线落实停火和稳定问题”联合监控与协调中心。

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