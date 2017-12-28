日本外相：不能接受修改日韩慰安妇问题共识

据日媒报道，韩国政府工作组27日公布对“日韩慰安妇问题共识”的验证结果，称该共识未充分汇总慰安妇受害者的意见。韩方给出的这一结论引起日本政府“警惕”。日本外相河野太郎表示，“断不能接受”修改共识，要求韩国切实履行共识。

据报道，河野太郎27日发表谈话称，不认为日韩双方在达成共识的过程中存在问题。他还警告称，如果韩国政府试图根据报告修改共识，则“日韩关系将变得难以管控”。

报道称，在本月19日举行的日韩外长会谈中，河野太郎曾提醒韩国外交部长康京和“希望不要提出废除共识或重新谈判”。

有关韩方在验证报告中写入日韩共识“非公开部分”一事，据悉“得到了韩方的事先通知”。分析称此举是顾及到日方，但日本外务省干部称“秘密交涉被公开令人遗憾”。

韩国外交部“韩日慰安妇问题协议”特别工作小组27日发表调查结果报告称，韩日政府于2015年12月发表日军慰安妇问题协议，是在未充分听取受害者意见的情况下，以政府立场为主达成的协议。

这份报告指出，在受害者拒绝接受妥协的情况下，即使两国政府宣布日军慰安妇问题已得到最终、不可逆转的解决，但该问题终将不可避免地重现，浮出水面。

(责编：樊海旭、常红)