航船故障 波兰男子在海上漂流7个月后获救

据俄罗斯卫星网报道，法国“全国海上救援协会”发布消息称，一名波兰航海者本月25日在法属留尼旺岛屿岸边获救。在此之前，他已经乘船在印度洋上漂流了7个月。

法国“全国海上救援协会”称，56岁的兹比格涅夫(Zbigniew Reket)今年5月20日驾船从科摩罗出发，前往南非德班。出发时，船上只有他和他在港口收养的一只猫。

航行期间，兹比格涅夫的航船发动机故障，之后船开始漂流。兹比格涅夫说：“我失去了对船只的控制，被海浪带到索马里的岸边，然后是马尔代夫、印度尼西亚和毛里求斯，最终到了留尼旺，我多次看到地面，但是无法靠近。”

据报道，兹比格涅夫的船上并没有任何通信设备。此外，他只带了一个月的食物储备，在漂流期间靠吃鱼和喝雨水维生。

12月25日，兹比格涅夫的船在法属留尼旺岛屿岸边被发现，救援人员将兹比格涅夫送上地面。此后，当地执法人员对这起事件展开调查。

(责编：樊海旭、常红)