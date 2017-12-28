日本列车底盘龟裂事件调查：调度员漏听检修要求

据日媒报道，西日本铁路公司(JR西日本)27日举行记者会，通报“希望”号新干线列车底盘龟裂事件调查进展。JR西日本称，车辆检修人员曾要求检查列车地板下方的异常情况，但调度员漏听了这一要求。

本月11日，JR西日本“希望”号新干线列车由博多出发开往东京，列车员在列车行驶途中闻到异味并听到地板下面有奇怪声响，随后列车继续行驶3小时后才在名古屋车站停车。经查后发现，列车一节车厢的齿轮箱附近漏油，车体部件出现裂缝。

JR西日本27日称，事发当天，从冈山站上车的车辆检修人员曾要求在新大阪站检查列车的地板下方，但东京的调度员漏听了这一要求。

JR西日本此前曾表示“因为并非令人觉得危险的连续异常声响或异臭，所以认为不会影响列车行驶”。

调查发现，支撑列车车身和车轴的底盘框架底面和两侧分别有16厘米和约14厘米的龟裂，呈即将断裂状态。日本运输安全委员会和JR西日本等正在调查原因。

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