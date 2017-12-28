日本东丽子公司为何篡改数据？报告：或因人手不足

据日媒报道，针对子公司“东丽Hybrid Cord”被曝出篡改产品检查数据一事，日本化工企业东丽27日公布了外部专家委员会撰写的调查报告。报告指出，子公司高层对品质保证关注较低，考虑到人手不足和赶不上交货期是负责人篡改数据的动机。

据报道，这份报告认为，违规行为仅是“东丽Hybrid Cord”两任品质保证室长所为，不存在有组织参与。关于问题的背后原因，报告指出，不能否定确保品质的意识可能十分淡薄。

鉴于该报告，东丽将设置总管集团整体品质保证的高管，并设立监督部门。社长日觉昭广称：“将率先促进集团遵守法规、努力贯彻企业伦理。”

对于东丽在网络论坛上出现揭露违规行为的帖子后才公布问题的做法，专家委员会事后认可了东丽“有合适理由”的解释。但对东丽因向顾客报告较晚而受批评一事，专家委员会建议称，应梳理方针和步骤以便能在适当的时间进行通知。

东丽正对集团其他公司是否也存在同样问题展开调查，将于2017年度内汇总结果，明确公司高层的责任。

东丽Hybrid Cord向轮胎厂商等13家公司销售了伪造强度等数据的轮胎增强材料等。东丽表示，其中12家公司已确认到12月27日为止不存在安全性问题。据悉剩余一家公司正在验证之中。自2008年4月起至2016年7月共篡改数据149起。

(责编：樊海旭、常红)