2017年适逢中国和墨西哥建交45周年以及墨西哥“中国文化年”，在2016年“中拉文化交流年”基础上，今年的中墨文化交流通过近200场文化活动，向墨西哥22个州市的超过100万民众展现了真实、立体、多元的当代中国形象。再度开启的中墨两国商业演出合作，也为两国文化交流增添强大动力。

巡演31场，杂技剧《胡桃夹子》技惊四座

独轮车、晃板、走钢丝、绸吊、抖空竹、钻地圈……五花八门的杂技表演结合魔术与芭蕾，融入西方经典名剧《胡桃夹子》的剧情中，竟能相得益彰。近日，大连杂技团的杂技剧《胡桃夹子》在墨西哥巡演，令墨西哥观众大开眼界，赞不绝口，似给墨西哥的冬日添上了一把火。

无论是精彩绝伦的杂技技巧，还是妙不可言的魔术表演，都让观众看得目不转睛，拍手称绝。当表演到高潮部分，每隔两三分钟现场就响起一阵掌声。尤其是当杂技演员仅凭双脚蹬耍8把伞，双手还旋转着两把伞时，在场观众爆发出雷鸣般掌声，其中还夹杂着惊呼与喝彩。

杂技剧《胡桃夹子》由大连杂技团于2008年推出，在德国作家霍夫曼原著的基础上，以现代艺术视角诠释东西方文化，首次使用中国杂技艺术演绎西方经典芭蕾舞剧。全剧巧妙融合杂技、音乐、魔术、芭蕾和哑剧等多种艺术形式，讲述了一个天真可爱却孤独无助的小女孩玛莎在魔术师的帮助下战胜自我，告别孤独，和她的玩偶——兵马俑胡桃夹子一起用爱与勇敢的力量击败邪恶，前往东方王国获得美好爱情的浪漫故事。自2008年首演以来，该剧已在中国国内演出100余场，海外演出400余场。此次在墨西哥巡演也是该剧在拉美地区的首秀，自今年12月1日起至2018年1月6日，该剧将在墨西哥三大城市巡演31场，其中墨西哥城22场。

东西方文化碰撞出的火花在带给墨西哥观众惊喜的同时也拉近了中墨人民间的距离。观众卡罗琳娜在墨西哥城大都会剧院观看完演出后，向记者表达了对中国杂技演员们的感谢：“中国的杂技表演十分独特，演员们的技术无可挑剔。这绝对是一场令人难忘的表演！”一同前来观看演出的莎拉说：“文化交流让我们越走越近！我们都很喜欢中国杂技团的表演，整个表演十分紧凑，环环相扣。我们非常欢迎并希望这样的演出能一直在墨西哥持续下去！”

“观众的热情让我们很感动。演了10多场后，我们每天路过剧场门口的售票点依旧能看到许多排队买票的人。”大连杂技团副团长李强对本报记者表示，观众的需求在不断增长，杂技团也需要与时俱进，不断创新和改变。现在传统的纯杂技演出已经满足不了观众的胃口，高超的技术、玄妙的魔术、经典的剧情，加上灯光、舞美、音响、服装等，才能给观众带来全方位的视听盛宴。“观众的反响很不错，如果一切顺利，明年我们会带着《胡桃夹子》和新剧《冰雪梦蝶秀》给墨西哥观众带来新的体验。”

“中国应当将自己璀璨的文化艺术展现给世界”

“我们公司与中国文化艺术团的合作始于两年前，截至目前已与不同的中方文化艺术团体合作举办了多个大型演出项目，包括大型综合性表演《我的梦》、综艺剧《武林时空》、大型舞剧《昭君出塞》以及现在的杂技剧《胡桃夹子》等。合作项目中有官方主导的文化交流项目，也有纯商业演出。”墨西哥费芮演艺制作公司负责人费利佩·拉德利冈在接受本报记者采访时表示，中国为世界经济作出了巨大贡献，中国的国际地位正逐渐上升，与此同时，这个文化大国也正将自己璀璨的文化艺术展现给世界。

中国驻墨西哥大使馆文化参赞庄丽肖指出，杂技剧《胡桃夹子》是墨西哥费芮演艺制作公司今年引进的第四个中国商业演出项目，在墨西哥商演中断十几年后，今年可谓是中国文化艺术团体在当地具有重要意义的一个年份，对中国舞台艺术走进墨西哥市场具有里程碑意义。

据中国驻墨大使馆文化处介绍，墨西哥曾是拉美唯一与我国有长期商演合作的国家，自1985年至2003年共有23个来自中国各地的商演团体访墨，总人数达540人，多以杂技团为主，演出周期短则半月，长则数月，最长的甚至达到16个月。

目前，中国在墨西哥的文艺演出通过登上“塞万提斯国际艺术节”“阿卡普尔科中国船国际艺术节”和“玛雅国际文化节”等当地艺术节平台与举办商业演出相结合的模式，将一地演出拓展为多地巡演，更好地兼顾当地各阶层、各年龄段人群需求，拓宽和加深两国文化交流。长期以来，中国演艺产品以“立足国内，走向世界”为宗旨，将丰富的文化资源整合再利用，从传统中创造出新价值，已经逐渐在国际社会积累了口碑，并创造了良好的经济效益，为中国“文化高铁”走出去作出了积极贡献。以中国对外文化集团公司为例，已创造每年演出5000余场，访演国家超过50个，商演比例超过70%的纪录，向国际市场输送了大量优秀的中国演艺产品。

（本报墨西哥城12月27日电）

《 人民日报 》（ 2017年12月28日 03 版）

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