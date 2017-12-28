中企承建巴基斯坦高速公路部分通车

本报巴基斯坦赫里布尔12月27日电 （记者徐伟）由中国葛洲坝集团承建的巴基斯坦E35高速公路第一、二标段通车仪式27日在该国西北部开伯尔—普什图省赫里布尔地区举行，巴基斯坦总理阿巴西出席仪式并为高速公路揭牌。
阿巴西对参与E35高速公路建设的中企的辛勤付出表示感谢。他指出，E35高速公路对于加强巴基斯坦与中国的互联互通、促进地区经济增长、带动巴北部旅游业发展具有重要意义，并将惠及当地10万余民众。他表示，该高速公路预计于明年5月全部建成。
《 人民日报 》（ 2017年12月28日 03 版）
(责编：王仁宏、常红)
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