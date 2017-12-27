人民网北京12月27日电 “一带一路”中阿文化交流数据库发布会暨《“一带一路”文化交流蓝皮书：中阿文化交流发展报告（2017）》新书发布会于12月26日在京举行。

据了解，《报告》是第一部以“一带一路”文化交流为主题的蓝皮书，秉承“平等尊重，互学互鉴”的文化交流理念，以中国与“一带一路”沿线国家的文化交流为主题，中国与阿拉伯国家交流为主线，以经贸文化、科技文化、艺术交流、学术交流等领域为重点，从不同领域分析了近年来中阿文化交流现状与未来。

报告指出，中阿文化交流特色鲜明，交流态势整体发展良好。中阿两大文化既自成体系，又有相似之处。“一带一路”倡议的提出，使得中外文化交流的意义更为凸显。近年来，中国与阿拉伯国家在经贸、科技、学术、旅游、民俗、出版传媒、广播影视、饮食等领域，开创了中阿文化交流全面合作的新局面，进一步促进了中国和阿拉伯国家构建相互尊重、广泛交流、深度合作、互利共赢、共同发展的良好合作关系。纵观中国与阿拉伯国家长期以来的文化交流，呈现出交流日趋频繁、开放包容、互学互鉴等特点。

报告认为，中国与阿拉伯人民在维护民族尊严、捍卫各自国家主权的斗争中相互支持，在探索发展道路、实现民族振兴的努力中相互帮助，在深化人文交流、繁荣民族文化的事业中相互借鉴，逐步形成了开放包容、互学互鉴的良好局面。

当前世界格局朝多极化方向发展，中国和阿拉伯国家在世界舞台上发挥着重要作用。经过双方多年的共同努力，中阿之间在文化交流领域有所加深。尽管面临很多不确定性因素，但总体而言，中阿文化交流逐步推进，成果丰富，形式多样，可以概括为交流领域不断拓宽，交流内容更加丰富，交流互动日趋频繁，交流层次不断提升，交流效果更加突出，交流地位不断攀升六个方面。（饶竹青）

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