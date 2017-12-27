2017年我国主要城市的公共服务满意度有所提高

人民网北京12月27日电 中国社会科学院马克思主义研究院、华图政信公共管理研究院、社会科学文献出版社于12月26日共同发布《公共服务蓝皮书：中国城市基本公共服务力评价（2017）》。

蓝皮书通过GDP对公共服务满意度杠杆指数、城市公共服务满意度上升指数、公共服务满意度要素发展指数等评价工具，对38个城市的基本公共服务满意度进行了详细评价。在此基础上，综合调查结果，选取了基本公共服务满意度调查中群众最关心的交通拥堵、共享单车、食品安全监管、传销诈骗现象、房价调控等十一个核心问题进行了深入评价，并发布排行榜。

此外，蓝皮书还从发展指数、杠杆指数和总排名上升幅度最高等角度，对在基本公共服务满意度调查中表现优秀的城市进行了专题分析，以期通过深入研究和经验总结，为其他城市基本公共服务的建设提供榜样和建设蓝本。

蓝皮书指出，通过对2017年调查数据的科学计算，我国38个主要城市基本公共服务满意度评价排名靠前的城市包括厦门、珠海、大连等。从经济区域来看，东部城市的基本公共服务满意度评价平均得分最高，西部次之，中部最需着力提升。

蓝皮书同时指出，从城市类型来看，计划单列市的基本公共服务满意度得分最高，经济特区次之，直辖市和省会城市的满意度得分相对较低。2017年公共安全的满意度得分最高，其次是社会保障和就业。总体来看，公共服务各项指标更加均衡。

蓝皮书的城市基本公共服务满意度评价指标体系涉及公共交通、公共安全、公共住房等基本要素，蓝皮书指出，基本公共服务要素关注度反映了公众的基本公共服务需求和期待。对2011年到2017年进入过关注度前三位的公共服务要素进行赋分并统计，可以看到，2011年到2016年，关注度最高的三个要素是医疗卫生、公共住房和公共交通。2017年，公共交通、医疗卫生、公共住房是公众最为关注的基本公共服务，其他依次是公共安全、基础教育、城市环境、社会保障和就业、文化体育和公职服务。

蓝皮书强调，公共服务满意度的提高涉及因素较多，其中包括深化医疗卫生体制改革；加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度；依托大数据破解公共交通难题；加强食品安全问题的监管治理等。（常红 饶竹青）

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