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2018年旅行清单：5处鲜为人知的澳洲瑰宝

2017年12月27日14:03  来源：Mail Online
 

相对于不太知名的景点来说，来澳大利亚旅行的人们总是更喜欢著名的景点。但是，如果你想在2018年出去旅行，5处鲜为人知的澳洲瑰宝景点可以添加到你的旅行清单中。

在海豚岛度假胜地专家的帮助下，每日邮报整合了2018年你需要去的5个旅游目的地。

塔斯马尼亚  火焰湾

近年来，塔斯马尼亚岛的人气一直在上升，这是因为它的美丽令人瞠目结舌。海豚岛的专家说，在240多年前，当地原住民发生火灾之后，酋长托拜厄斯给橙色的长满青苔的岩石起了名字。直到今天，火焰湾仍然点燃着到访游客们的好奇之火。

在白色沙滩和清澈的海水中，火焰湾（如图）坐落在宾那龙湾和座埃迪斯通角之间，建议最好徒步探索。专家还说，塔斯马尼亚这种不为人知的美丽也很适合当地野生动物生活，这也增加了塔斯马尼亚的魅力。

 

每日邮报整合了你需要去的5个澳大利亚旅游目的地名单(图中为塔斯马尼亚岛的火焰湾)。

 

在白色沙滩和清澈的海水中，火焰湾（如图）坐落在宾那龙湾和座埃迪斯通角之间，建议最好徒步探索。

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(责编：赵睿青(实习生)、常红)
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