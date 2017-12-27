2018年旅行清单：5处鲜为人知的澳洲瑰宝

相对于不太知名的景点来说，来澳大利亚旅行的人们总是更喜欢著名的景点。但是，如果你想在2018年出去旅行，5处鲜为人知的澳洲瑰宝景点可以添加到你的旅行清单中。
在海豚岛度假胜地专家的帮助下，每日邮报整合了2018年你需要去的5个旅游目的地。
塔斯马尼亚 火焰湾
近年来，塔斯马尼亚岛的人气一直在上升，这是因为它的美丽令人瞠目结舌。海豚岛的专家说，在240多年前，当地原住民发生火灾之后，酋长托拜厄斯给橙色的长满青苔的岩石起了名字。直到今天，火焰湾仍然点燃着到访游客们的好奇之火。
在白色沙滩和清澈的海水中，火焰湾（如图）坐落在宾那龙湾和座埃迪斯通角之间，建议最好徒步探索。专家还说，塔斯马尼亚这种不为人知的美丽也很适合当地野生动物生活，这也增加了塔斯马尼亚的魅力。
每日邮报整合了你需要去的5个澳大利亚旅游目的地名单(图中为塔斯马尼亚岛的火焰湾)。
在白色沙滩和清澈的海水中，火焰湾（如图）坐落在宾那龙湾和座埃迪斯通角之间，建议最好徒步探索。
中国明确建立经贸强国“时间表” 商务部数据显示，过去5年，中国国内消费、对外贸易、双向投资稳居世界前列，开放型经济新体制逐步健全，中国已经初步成为经贸大国，为巩固经贸大国地位、建设经贸强国奠定了坚实基础。商务部部长钟山表示，新时代商务改革发展的奋斗目标是，努力提前建成经贸强国。具体将分三步走，即：2020年前，进一步巩固经贸大国地位；2035年前，基本建成经贸强国；2050年前，全面建成经贸强国。 【详细】