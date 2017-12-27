原标题：特稿：传承·创新·共享——２０１７中国文化自信闪耀世界

新华社北京１２月２７日电 特稿：传承·创新·共享——２０１７中国文化自信闪耀世界

新华社记者 危玮 贾小华

“一去二三里，烟村四五家。亭台六七座，八九十枝花。”一首字正腔圆的中文诗朗诵让美国小姑娘快乐·罗杰斯在网络上迅速走红。

她的父亲、国际知名投资人吉姆·罗杰斯１１月在亚洲金融科技发展会上自豪地展示自己的“投资成果”，“当你有了孩子以后，你应当让他们学中文，因为中文将是他们余生最重要的语言……２１世纪将属于中国”。

古以文载道，今以文聚力。源远流长的中华传统文化不断推陈出新，弘扬新时代精神，正以更自信的姿态，展现独具魅力的东方智慧。

根植传统 展自信之姿

“中国经济的持续增长，以及中国在全球贸易和投资中的地位，使汉语成为现在和将来都非常重要的语言。”智利总统巴切莱特１１月在圣托马斯大学孔子学院成立１０周年庆典上说。

汉语，是中华民族文化的载体；古今同脉，是中国文化自信的根基。

目前，全球已有１４６个国家和地区设立了５２５所孔子学院和１１１３个孔子课堂，各类学员累计达９１６万人。

在美英等西方国家，越来越多的中小学开设汉语课程。美国国际教育委员会发布的普查报告显示，近年在校学习汉语的美国中小学生人数出现“爆炸性增长”，汉语已成为美国中小学生的第四大外语。

在英国伦敦，欧洲首家中英双语全日制小学韦德小学９月开学，这家以“浸入式”汉语教学为特色的小学按照英国基础教育教学大纲要求，用中文教授数学、艺术、地理等学科。“家长深知中国在国际舞台上正扮演越来越重要的角色，会中文能让孩子在未来更具优势。”校长华莱士说。

没有高度的文化自信，没有文化的繁荣兴盛，就没有中华民族的伟大复兴。凝聚了千年智慧的中华优秀传统文化跨越时空，超越国度，不断吸引着世人追随的脚步。

瑞士汉学家胜雅律在德文版新著《瑞士之“道”》中写道，瑞士的治国之道与老子《道德经》中的思想理念有异曲同工之处，非常高兴通过自己的研究将中国优秀传统文化“请进来”。

俄罗斯科学院远东研究所政治研究和预测中心主任维诺格拉多夫说，中华文明历史悠久，“在历史发展的重要阶段，在命运转折关头，中国总能消除威胁、保持国家统一。这种自信的基础无疑就是中国文化”。

新意盎然 引八方喝彩

秋日的捷克首都布拉格，悠扬的古筝合奏曲《茉莉花》在老城广场回荡；曲终人散时，广场另一头又响起小提琴独奏《我的祖国》；身穿民族服装的中国少年随着悠扬的乐曲翩翩起舞……此起彼伏的音乐和舞蹈快闪秀刮起绚丽的中国风。

以古人之规矩，开自己之生面。２０１７年中国文化与世界文化的交流中，形式和手段不断创新，维度越来越广，交流深度不断增加。

中央民族乐团的琴瑟和鸣、绍兴越剧和川剧变脸……沿海上丝绸之路首航的“盛世公主号”邮轮成为展示中国文化、讲述中国故事的舞台。“中国文化既古老，又充满活力。”来自波多黎各的安东尼奥夫妇这样描述观演感受。

“梅派”京剧代表作《霸王别姬》９月赴美演出大获成功。考虑到外国观众的口味和语言障碍，过去走出国门的多是“武戏”，而如今“文戏”同样受欢迎。

２０１７年，中国影视业的国际影响力不断增加，为中华文化的传播开辟了新渠道。《大鱼海棠》在第１５届布达佩斯国际动画电影节斩获最佳动画长片奖；讲述大熊猫、雪豹、金丝猴３个中国珍稀野生动物家庭成长与生命轮回故事的动物纪录片《我们诞生在中国》，在北美上映一周，票房就突破１２００万美元，超过中国本土票房；口碑爆棚的网络剧《白夜追凶》被美国著名视频网站奈飞买下海外发行权，将在全球１９０多个国家和地区播出，成为中国首部在海外大范围播出的网络剧。

中国国家文化发展国际战略研究院常务副院长李嘉珊说，中国文化的海外传播历经“借船出海”和“造船出海”的过程，如今中国文化市场表现抢眼，吸引海外人士“扬帆向中国”。

塞尔维亚总统武契奇认为，中国在文化传播方面非常成功，这表明中国特色社会主义的文化自信模式行之有效。

和合理念 与世界共享

１２月１２日，白俄罗斯国家美术馆，高达３米的孔子像和高达２．８米的老子像揭幕。这两尊高高矗立的青铜雕像取自典故“孔子问道于老子”，生动表现了两位文化先贤晤面的历史瞬间。

９月底，乌克兰首座孔子雕像在基辅国立语言大学落成。乌克兰教育和科学部副部长格列巴说，孔子的理念是中国哲学的基础，希望乌克兰青年学生汲取孔子的智慧并运用于实践。

重民本、崇正义、尚和合、求大同……中华优秀传统文化精髓经过历史的锤炼，焕发出不朽魅力。

中国春节从唐人街日益走进海外主流社会，其所蕴含的独特内涵，以及它背后的中华文化精神，正逐渐为海外民众所了解和认同。英国广播公司今年围绕春运、春节相亲等中国人过年热议的话题进行报道；奥地利ＯＫＴＯ电视台首次直播中国春晚；联合国秘书长古特雷斯、英国首相特雷莎·梅、南非总统祖马等政要发表贺词，向全球华人献上新春祝福。

马耳他总统普雷卡在参加春节庆祝活动时说：“我们分享彼此的文化和习俗，表明我们的社会更加多元化。”

文运与国运相牵，文脉同国脉相连。

英国著名历史学家汤因比认为，中华文明将为未来世界转型和２１世纪人类社会“提供无尽的文化宝藏和思想资源”。

在第２７届阿布扎比国际书展中国主宾国活动中，《习近平谈治国理政》等一批诠释中国梦、中国模式和承载当代中国价值观的优秀出版物集中亮相，吸引了大批阿拉伯读者。

埃及出版人赛义德说，这些书从不同角度向国际社会阐释了中国梦，让世界读者看到当代中国的发展成果。

以民为本的信念坚守，修齐治平的家国情怀，海纳百川的文化气度，让当代中国人在自强不息和兼济天下的实践中不断取得崭新成就。

“构建人类命运共同体”、“一带一路”倡议……中国智慧为应对世界面临的诸多挑战提供新思路，为世界和平与发展注入新动力。

(责编：刘洁妍、常红)