原标题：韩外交部说《韩日慰安妇协议》存在未公开内容

新华社首尔１２月２７日电（记者陆睿 耿学鹏）韩国外交部审议《韩日慰安妇协议》工作组２７日表示，朴槿惠政府２０１５年与日方“突袭”签署的《韩日慰安妇协议》,未充分听取受害者意见，存在未公开内容。

韩国外交部长官康京和当天在新闻发布会上表示，签订慰安妇协议未充分体现以受害者为中心的人权问题解决基准，给受害者和家人，以及一直支持他们的市民团体和国民造成了心灵伤害。

工作组组长吴太圭在记者会上说，慰安妇协议内容中涉及有关日本驻韩使馆前慰安妇少女像、设在第三国慰安妇纪念像和纪念碑，以及有关“性奴隶”措辞等非公开内容。

当天公布的工作组调查报告说，《韩日慰安妇协议》非公开内容包括，韩方表示在政府层面对在第三国设立慰安妇相关纪念像和纪念碑不予支援；就日方提出撤走驻韩使馆前慰安妇少女像问题，韩方表示将与有关团体协商解决；就日方提出希望不再使用“性奴隶”一词，韩方回应称韩国政府正式提法仅为“日军慰安妇受害者问题”。

２０１５年１２月２８日，韩日政府签署《韩日慰安妇协议》，称双方就慰安妇问题达成“最终、不可逆转的一致”。但文在寅出任总统后，韩方多次对《韩日慰安妇协议》表达不满，称多数韩国民众从情感上“难以接受这份协议”。

今年７月，韩外交部表示，一支由９人组成的工作组将重新审议慰安妇协议，审议结果将作为文在寅政府决定是否推翻协议的依据。

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