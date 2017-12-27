83岁法国“梦露”将出版保护动物新书

据法国媒体２６日报道，有“法国玛丽莲·梦露”之称的影星碧姬·芭铎将于１月２５日推出新书，讲述她数十年来保护动物的心路历程。
８３岁的芭铎说，这本名为《战斗的眼泪》的新书“记录了我的存在，以及我如何为动物而战”。
“这本书全面反映了我对社会治理方式、对我们保护动物的看法，”她说。
此外，芭铎批评法国总统马克龙本月与家人在尚博尔城堡（又译香波堡）这个以狩猎闻名的地方度假，认为马克龙缺乏对动物权利的支持。
芭铎自上世纪５０年代初开始拍摄电影，凭借出众的相貌与性感的姿态给全球观众留下深刻印象。有“性感小猫”之称的芭铎被人们亲切地称为ＢＢ，曾出演《上帝创造女人》《玛丽娅万岁》《巴黎妇人》等多部影片。
不过，１９７３年，仍处在事业巅峰期的芭铎选择息影，将工作重心全部转移至动物保护事业上。
中国明确建立经贸强国“时间表” 商务部数据显示，过去5年，中国国内消费、对外贸易、双向投资稳居世界前列，开放型经济新体制逐步健全，中国已经初步成为经贸大国，为巩固经贸大国地位、建设经贸强国奠定了坚实基础。商务部部长钟山表示，新时代商务改革发展的奋斗目标是，努力提前建成经贸强国。具体将分三步走，即：2020年前，进一步巩固经贸大国地位；2035年前，基本建成经贸强国；2050年前，全面建成经贸强国。 【详细】