83岁法国“梦露”将出版保护动物新书

据法国媒体２６日报道，有“法国玛丽莲·梦露”之称的影星碧姬·芭铎将于１月２５日推出新书，讲述她数十年来保护动物的心路历程。

８３岁的芭铎说，这本名为《战斗的眼泪》的新书“记录了我的存在，以及我如何为动物而战”。

“这本书全面反映了我对社会治理方式、对我们保护动物的看法，”她说。

此外，芭铎批评法国总统马克龙本月与家人在尚博尔城堡（又译香波堡）这个以狩猎闻名的地方度假，认为马克龙缺乏对动物权利的支持。

芭铎自上世纪５０年代初开始拍摄电影，凭借出众的相貌与性感的姿态给全球观众留下深刻印象。有“性感小猫”之称的芭铎被人们亲切地称为ＢＢ，曾出演《上帝创造女人》《玛丽娅万岁》《巴黎妇人》等多部影片。

不过，１９７３年，仍处在事业巅峰期的芭铎选择息影，将工作重心全部转移至动物保护事业上。

(责编：饶竹青(实习生)、常红)