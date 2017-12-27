欧盟报告：中企研发投资增速全球最强

人民网讯 欧盟委员会近日发布全球企业研发投资排行榜报告，2016年中国企业研发投资最为强劲，与上年相比增幅高达18.8%，美国和欧盟企业分别增长7.2%和7%，而日本企业研发投资额却减少了3%。
这一排行榜选取了2016年全球研发投资金额最高的2500家企业。其中，德国大众汽车公司以137亿欧元的研发投资额连续第四年位居榜首，第二名和第三名分别是美国“字母表”公司和微软公司，中国华为公司位列第六。
这2500家企业来自43个国家和地区，2016年它们的研发投资总额比上年增加5.8%，达到7416亿欧元，占全球所有企业研发投资总额的约90%。整体来看，全球企业研发投资增幅主要由信息通信技术领域推动。在榜单选取的2500家企业中，中国企业有376家，其研发投资总额占榜单企业研发投资总额的8%，欧盟和美国的企业则分别占26%和39%。
中国明确建立经贸强国“时间表” 商务部数据显示，过去5年，中国国内消费、对外贸易、双向投资稳居世界前列，开放型经济新体制逐步健全，中国已经初步成为经贸大国，为巩固经贸大国地位、建设经贸强国奠定了坚实基础。商务部部长钟山表示，新时代商务改革发展的奋斗目标是，努力提前建成经贸强国。具体将分三步走，即：2020年前，进一步巩固经贸大国地位；2035年前，基本建成经贸强国；2050年前，全面建成经贸强国。 【详细】