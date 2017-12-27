欧盟报告：中企研发投资增速全球最强

人民网讯 欧盟委员会近日发布全球企业研发投资排行榜报告，2016年中国企业研发投资最为强劲，与上年相比增幅高达18.8%，美国和欧盟企业分别增长7.2%和7%，而日本企业研发投资额却减少了3%。

这一排行榜选取了2016年全球研发投资金额最高的2500家企业。其中，德国大众汽车公司以137亿欧元的研发投资额连续第四年位居榜首，第二名和第三名分别是美国“字母表”公司和微软公司，中国华为公司位列第六。

这2500家企业来自43个国家和地区，2016年它们的研发投资总额比上年增加5.8%，达到7416亿欧元，占全球所有企业研发投资总额的约90%。整体来看，全球企业研发投资增幅主要由信息通信技术领域推动。在榜单选取的2500家企业中，中国企业有376家，其研发投资总额占榜单企业研发投资总额的8%，欧盟和美国的企业则分别占26%和39%。

(责编：常红、刘洁妍)