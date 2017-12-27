驻巴西大使李金章：困境中的不离不弃将为中巴合作未来带来更多机遇

人民网北京12月27日电 据外交部网站消息，巴西主流大报《经济价值报》26日发表就中巴经贸合作对驻巴西大使李金章的书面采访。当天的《经济价值报》用头四个版面介绍中国及中巴合作。

李金章在采访中表示前两年巴西经济的衰退期，中资企业经历阶段性困难，但仍坚守与巴西共渡难关，对巴西经济复苏起到了重要提振作用。中巴合作的互补性极强，相信困境中的不离不弃将为未来带来更多机遇。

就中巴共同出资和管理的200亿美元的扩大产能合作基金，李金章指出目前，中巴双方正在密切协商，评估待选项目的经济社会效益、盈利能力等条件，共同确定重点项目清单，尽快使中巴基金发挥作用。

李金章指出与众多在巴经营的外国企业一样，部分中资企业有时也会遇到一些困惑，比如复杂的税务问题。中巴双方正在积极沟通协调，共同解决相关问题。

对于巴西未承认中国的市场经济地位，李金章表示，就中国是否为市场经济国家，承认也好、不愿承认也罢，根据《中国加入世贸组织议定书》第15条明确规定，自2016年12月11日起，都必须终止对华采用替代国价格计算倾销幅度的做法。这一点是明确和不容置疑的。因此，只要是在对华反倾销调查和裁决中弃用“替代国”的做法，即履行了国际条约义务，尊重了世贸组织规定，满足了中方的根本关切。

李金章认为我们应该辩证看待中巴贸易摩擦。一方面，两国贸易规模大，出现摩擦是正常的。关键是中巴双方应本着相互尊重、合作共赢的精神，依据世贸规则，通过对话协商妥善处理摩擦与分歧。另一方面，在中巴贸易中，巴方始终享有巨额顺差，“希望巴方相向而行，共同消除贸易壁垒，以互利双赢的积极方式，推动贸易自由化便利化，打造中巴经贸合作升级版。”

就如何使中巴贸易更为平衡，李金章指出中巴合作已经到了新的历史时期，双方正共同努力促进贸易转型升级：一是利用“一带一路”倡议和产能合作推动中巴经贸合作提质扩容。二是利用好中国进一步扩大开放的契机。

(责编：刘茹霞(实习生)、常红)