中方将同国际社会共同推动南苏丹问题得到妥善解决

人民网北京12月27日电 据外交部网站消息，12月17日至22日，中国政府非洲事务特别代表许镜湖大使应邀率团出席在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴举行的“重振南苏丹和平协议高级别论坛”，以及为筹备该论坛而召开的（东非）政府间合作组织（伊加特）部长理事会第59次特别会议。

许镜湖分别在以上会议开幕式上代表中方发言，表示中方一直密切关注南苏丹局势发展，积极参与南和平进程，为南实现和平、稳定与发展提供力所能及的帮助。中方将继续坚定支持和配合伊加特主导的斡旋行动，支持“非洲人以非洲方式解决非洲问题”的努力，同国际社会共同推动南问题得到妥善解决。与会各方赞赏中方为推进南和平进程所作积极贡献，希望中方继续为推动南问题解决发挥更大作用。

“重振南苏丹和平协议高级别论坛”由伊加特倡议召开，旨在推进落实南和平协议。南冲突各方和其他国内利益攸关方、伊加特成员国、“伊加特+”机制地区和国际伙伴方代表等共200余人与会。论坛最终签署南“停止敌对状态、保护平民和人道准入协议”，中方同南问题国际伙伴方一起作为国际见证方在该协议上签字。

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