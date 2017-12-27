普京支持者召开正式会议决定推荐普京参选俄总统

新华社莫斯科１２月２７日电 一个由俄罗斯总统普京支持者组成的倡议小组２６日召开正式会议，一致决定推荐普京以独立候选人身份参加明年的总统选举。

据今日俄罗斯通讯社报道，６６８名普京支持者当天参加会议并登记为倡议小组成员，一致同意推荐普京参选总统。

据倡议小组组委会透露，参加当天会议的小组成员包括国家杜马和联邦委员会的议员以及演员、音乐家、医生、教师等俄社会各界知名人士。

俄罗斯选举法律规定，总统候选人可以以政党提名和自荐两种方式参选。政党在各自代表大会上推举候选人，而独立候选人必须召集一个不少于５００人的倡议小组、收集３０万个支持者的签名。

俄总统选举将于２０１８年３月１８日举行，选举活动从本月１８日起正式开始，候选人需在接下来９０天内完成向俄选举委员会提交相关材料、收集选民签名、宣传竞选纲领、通过媒体与反对者辩论等法律规定的相关程序。

普京日前宣布将以独立候选人身份参选。

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