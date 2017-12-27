俄计划向土耳其出售4套S-400防空导弹系统

新华社符拉迪沃斯托克１２月２７日电 俄罗斯技术公司总裁切梅佐夫２７日表示，俄将向土耳其出售４套Ｓ－４００防空导弹系统，并计划于２０２０年３月开始供应首批Ｓ－４００系统。

俄罗斯《生意人报》当天在对切梅佐夫的采访报道中说，俄土两国财政部已完成俄向土出售Ｓ－４００防空导弹系统的谈判，合同总价值２５亿美元，其中４５％由土方先行支付，剩余５５％用俄方贷款支付。

非北约成员国俄罗斯和北约成员国土耳其之间的Ｓ－４００军售协议遭到西方国家反对。土耳其总统埃尔多安今年９月表示，土耳其有权建立独立自主的国防力量，其他国家无权说三道四。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，任何国家无权谴责俄土之间的军事技术合作。

俄罗斯Ｓ－４００防空导弹系统是在Ｓ－３００防空导弹系统基础上改进而成的俄第四代最新型防空导弹系统，于２００７年列装俄军，其任务是摧毁各种先进空天攻击武器。每套系统可同时制导７２枚导弹，打击３６个目标，射程范围达４００公里，被认为是俄军迄今所拥有的最先进防空系统。

俄技术公司成立于２００７年，是俄罗斯最大的工业集团之一，涉及军工、通信、能源、航空等诸多领域，旗下企业７００多家，其总裁由俄总统直接任命。

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