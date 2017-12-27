德国经济界呼吁尽快完成新政府组阁

新华社柏林１２月２６日电（记者朱晟）德国经济界多名代表日前呼吁，德国须尽快完成新政府组阁，否则国家经济可能会错失发展良机。

德国批发和外贸协会负责人霍尔格·宾曼说，从今年夏天起，德国政界已经暂停在促进经济发展方面的积极行动。

德国手工业协会主席汉斯·沃尔赛费尔表示，目前有关今后德国在税收、社会保障、数字化投资等方面的政策走向很不明确。

德国雇主联合会主席英戈·克拉默说，德国急需一个可以有效运作的政府，以应对外部因素对本国经济产生的影响。

德国工业联合会主席迪特尔·肯普夫表示，德国经济白白浪费了发展的大好时光，应尽快使国家“变得不惧风雨”。

德国目前仍然陷在选举后的组阁困境之中。有调查显示，组阁不顺已经影响了企业对德国未来经济发展的预期。

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