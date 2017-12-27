中国外交部长王毅：明年全力办好四场主场外交活动

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外交部长王毅近日在接受央视记者采访时表示，明年是十九大后外交开局之年，中国外交将更好服务国家发展，坚持以人民为中心，探索构建海外中国平安体系。
2018年，中国将全力办好博鳌亚洲论坛、上海合作组织峰会、中非合作论坛以及中国国际进口博览会这四场主场外交活动，开创中国与世界各国合作共赢的新篇章。
2017：中国外交 成就非凡
2017年，可谓中国外交承前启后的一年。这一年，中国与世界的良性互动开启了新篇章，中国外交取得的成就以及中国对世界的贡献，均堪称“非凡”。【详细】
一个大党：与更加美好的世界
2017年，对于中国和世界，注定是不平凡的一年。
这一年，中国共产党提出的建设人类命运共同体的理念在全世界家喻户晓；这一年，中共中央总书记习近平倡导的“一带一路”赢得了更多的知音；这一年，中国共产党召开的第十九次全国代表大会受到各国的高度关注；这一年，世界上120多个国家近300个政党和政治组织的领导人共600多名中外代表齐聚中国，与中国共产党一道擘画地球未来的发展蓝图。
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