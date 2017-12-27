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中国外交部长王毅：明年全力办好四场主场外交活动

2017年12月27日09:14  来源：央视网
 
中国外交部长王毅：明年全力办好四场主场外交活动

外交部长王毅近日在接受央视记者采访时表示，明年是十九大后外交开局之年，中国外交将更好服务国家发展，坚持以人民为中心，探索构建海外中国平安体系。

2018年，中国将全力办好博鳌亚洲论坛、上海合作组织峰会、中非合作论坛以及中国国际进口博览会这四场主场外交活动，开创中国与世界各国合作共赢的新篇章。

(责编：饶竹青(实习生)、常红)
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