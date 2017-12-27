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亚运会火炬手选拔在京启动

2017年12月27日08:12  来源：人民网－人民日报海外版
 

 

　　12月26日，作为雅加达亚运会合作伙伴，361°集团在北京启动了第十八届雅加达亚运会火炬手选拔活动。本次火炬手选拔活动将通过线上和线下结合的方式，共选出70余名火炬手赴印度尼西亚参与亚运火炬传递活动。图为中国游泳队队员刘湘（右）受邀担任亚运会推广大使。 

　　新华社记者 孟永民摄 

(责编：饶竹青(实习生)、常红)
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