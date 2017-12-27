中国成功发射遥感三十号03组卫星

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据新华社西昌12月26日电 （李国利、李潇帆）12月26日3时44分，中国在西昌卫星发射中心用长征二号丙运载火箭，成功将遥感三十号03组卫星发射升空，卫星进入预定轨道，发射任务获圆满成功。
据了解，遥感三十号03组卫星采用多星组网模式，主要用于开展电磁环境探测及相关技术试验。
2017：中国外交 成就非凡
2017年，可谓中国外交承前启后的一年。这一年，中国与世界的良性互动开启了新篇章，中国外交取得的成就以及中国对世界的贡献，均堪称“非凡”。【详细】
一个大党：与更加美好的世界
2017年，对于中国和世界，注定是不平凡的一年。
这一年，中国共产党提出的建设人类命运共同体的理念在全世界家喻户晓；这一年，中共中央总书记习近平倡导的“一带一路”赢得了更多的知音；这一年，中国共产党召开的第十九次全国代表大会受到各国的高度关注；这一年，世界上120多个国家近300个政党和政治组织的领导人共600多名中外代表齐聚中国，与中国共产党一道擘画地球未来的发展蓝图。
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