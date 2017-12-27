国产操作系统砥砺前行（网络强国新时代（14））

安徽省肥东县互联网生态产业园科普展区，一位年轻的观众正在与机器人互动拍摄。

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习近平在中共中央政治局就实施网络强国战略进行第三十六次集体学习时的讲话中指出，要紧紧牵住核心技术自主创新这个“牛鼻子”，抓紧突破网络发展的前沿技术和具有国际竞争力的关键核心技术，加快推进国产自主可控替代计划，构建安全可控的信息技术体系。要改革科技研发投入产出机制和科研成果转化机制，实施网络信息领域核心技术设备攻坚战略，推动高性能计算、移动通信、量子通信、核心芯片、操作系统等研发和应用取得重大突破。

国产操作系统要想打破微软、谷歌、苹果“一统天下”的格局，必须抓住机遇、砥砺前行，努力实现“弯道超车”。

操作系统： 网络强国的关键基石

在前不久举办的“全球网络安全产业创新论坛”上，中国工程院院士倪光南表示，由于目前中国所使用的操作系统等核心技术，不是中国自己研发的，所以往往会处于被动状况。倪光南呼吁研发国产操作系统，进而在网络空间斗争中掌握主动权。

操作系统在计算机系统、智能终端系统中处于最基本运行平台的特殊地位。中国是否拥有自主操作系统技术与产业实力，对于提升国家网络空间竞争力，实现网络强国战略具有重要意义。

长久以来，中国电子终端操作系统基本垄断在微软、谷歌、苹果三大厂商手中。中国网民数量虽然是全球第一，互联网企业也颇具规模，但每年仅在操作系统一项上，就须向三大厂商让渡数千亿元的经济利益。同时，一旦三大厂商出于各种考虑，突然收紧对中国下游厂商的授权，中国终端企业发展将会受到很大制约，整个互联网产业亦将遭受重创。

尤其在“棱镜门”事件后，网络安全问题再次成为全世界关注的焦点。2014年5月，中央国家机关所有计算机类产品叫停安装Windows 8操作系统。之后在中国政府采购清单中，又剔除大批国外科技品牌，增加上千种本土品牌。记者日前登录中央国家机关政府采购中心网站，在“操作系统”一项中，孤零零的Windows已被众多国产Linux系统的“汪洋大海”淹没。

核高基：国产操作系统的“逆袭”

“核高基”（核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品），是《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》中确立的16个国家重大科技专项之首，担负着解决国家信息技术产业“缺芯少魂”问题的核心任务。而开发国产操作系统，就是“核高基”关注的重点之一。

“基于国产CPU（中央处理器）和桌面操作系统的计算机产品是专项实施过程中最难啃的硬骨头，也是‘核高基’专项的重中之重。如果‘核高基’在桌面计算机上没有突破，就不能算完成任务。因为一方面对手是强大的Win-Tel联盟（即微软与英特尔在个人电脑发展上的合作），另一方面桌面计算机又是我国信息安全整体格局中最为关键的一枚棋子。因此，攻克桌面计算机CPU和操作系统，打造安全可控的自主桌面计算机，是专项别无选择、必须完成的任务。”专项技术总师、清华大学微电子学研究所所长魏少军如是说。

经过10年科研攻关，中国的自主可控的桌面计算机产品，实现了从基本不可用到完全可用的重大跨越。“现在我们的桌面计算机的平均无故障时间达到10万小时，达到了国际同档次产品的先进水平，可以放心进入市场竞争。”魏少军说。

据工信部电子信息司司长刁石京介绍，在党的十九次全国代表大会上，基于专项研发的CPU、操作系统和桌面计算机产品，全天候向会议提供服务，7×24小时稳定工作，满足了大会各类文件处理的要求。期间，数百台套设备无一出现宕机，经受住了高强度的严苛使用条件，得到相关领导的高度赞扬。

新兴产业：国产操作系统的机遇

正像刁石京司长指出的那样，如果只限定一个专业领域，或者一个很小的市场，是没法培养起一个大产业，没法培养起竞争力的。国产操作系统必须走向广阔的民用市场竞争当中。

但比起开发一个高质量的国产操作系统，如何打破微软、谷歌、苹果“三座大山”的垄断、如何解决用户习惯和应用迁移问题、如何建立起以自己为核心的生态系统，是更大的挑战。尽管我国互联网企业市值惊人，但民用操作系统的开发还面临着商业动力不足的问题。市面上一些互联网企业声称可自主研发操作系统，却大都受到了市场质疑，认为其自主化程度不够。民用操作系统的开发和推广，任重道远。

虽然电脑端和移动端操作系统市场趋于成熟稳定，新产品不易进入，但值得庆幸的是，我们处在一个大发展时代，物联网的发展，人工智能和大数据的应用，无疑为国产操作系统开辟新兴市场、实现“弯道超车”提供了良好机遇。

今年9月，海尔与核高基合作，推出面向智能家电的物联网安全操作系统海尔UHomeOS，正式进军智能家电操作系统领域；在今年第四届乌镇互联网大会上，百度推出全新一代对话式人工智能操作系统DuerOS，提前抢占人工智能操作系统市场。

国产操作系统需要循序渐进和厚积薄发。一方面，在已较为成熟的电脑端和移动端操作系统领域，继续保持战略跟进，保障国家网络安全。另一方面，要充分借用市场的力量，调动企业积极性，积极布局新兴产业，利用时代变革之机完成“弯道超车”。（本报记者 韩维正）

(责编：饶竹青(实习生)、常红)