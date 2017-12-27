钱都哪去了 韩检方将就纳贡案上门调查朴槿惠

韩国媒体２５日援引首尔检察部门的消息报道，围绕前总统朴槿惠向韩国情报机构“纳贡”一案，检方将于本周前往首尔看守所上门调查，当面讯问朴槿惠如何使用这笔资金。

首尔中央地方检察院上月透露，检方怀疑朴槿惠执政期间每月定期从国家情报院“提款”，总金额达４０亿韩元（约合２４２６万元人民币），向法院申请对国家情报院三名前院长南在俊、李丙琪和李炳浩的逮捕令。法院随后批准逮捕南在俊和李丙琪。由于李炳浩积极配合调查，法院没有下达针对他的逮捕令。

上述三人被指在２０１３年至２０１６年中期挪用国家情报院特殊活动经费，每月向朴槿惠“进贡”。

按检方说法，南在俊担任院长期间，每月向朴槿惠上缴５０００万韩元（３０万元人民币）。而在李炳浩和李丙琪主管这一机构时期，每月“进贡”金额翻番，涨至１亿韩元（６０万元人民币）。

韩国媒体报道，上述三人在供述中表示，因无法拒绝青瓦台方面代表朴槿惠“意愿”的要求，他们不得已将“进贡”当成一种惯例。

检方怀疑，朴槿惠可能利用这笔资金设立了一个属于她个人的秘密基金。本月２２日，检方就这起案件传唤朴槿惠出庭接受调查。不过，朴槿惠以健康状况不佳为由拒绝出庭。

首尔中央地方检察厅２５日说，由于朴槿惠拒绝出庭，检方决定派出调查人员上门讯问。４名调查人员定于２６日前往首尔看守所，调查朴槿惠在哪里花费了这笔资金，用于何种目的。

检方说，由于朴槿惠被控罪名较多，案情复杂，检方今后将视她的健康状态和看守所日程安排等情况分多次前去调查。目前，尚不清楚朴槿惠是否会接受检方的上门调查。

随着检方对朴槿惠政府相关黑幕的调查扩大，另一前总统李明博在执政时期的可疑案件也进入公众视野。韩国检察部门２２日说，针对李明博涉嫌私设秘密基金一案，韩国大检察厅、即最高检察院已成立特别调查组展开调查。李明博被控犯有贪污、逃税、藏匿犯罪所得以及玩忽职守罪。（张旌）（新华社专特稿）

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