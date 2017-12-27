有“进”有“出”：2017年宫里的那些事儿

２０１７年，英国王室和日本皇室有“进”有“出”，给坊间带来些许谈资，也映射了时代的变迁。

年轻一代当中，英国哈里王子告白，一位美丽女人“从天而降”；日本真子公主宣布，将与有着阳光般笑容的“海王子”携手今生。

年老一辈当中，８４岁高龄的明仁天皇确定将告别皇位，在位６５年的女王伊丽莎白二世逐渐“减负”，菲利普亲王淡出公众视线。

【王子娶演员 公主嫁平民】

一个是全球知名“钻石王老五”之一的英国王子，一个是有非洲裔血统的美国女演员。３３岁的哈里与比他大３岁的梅根·马克尔一见钟情。

英国王室１１月２７日宣布，两人同月早些时候在首都伦敦订婚。婚礼定于明年５月１９日在温莎城堡举行。

哈里说，经朋友介绍认识马克尔不到一个月后，他邀请马克尔同游非洲南部国家博茨瓦纳，两人在星空下露营。

“我那么快就爱上了她，就像星星变成一排（命中注定）。”哈里说，他亲自为马克尔设计钻戒，最大的一颗钻石就来自博茨瓦纳。

马克尔生于普通人家，离过婚。按照路透社的说法，女王伊丽莎白二世欣然接受这门婚事，反映几十年来，王室观念的改变和现代化程度。

当年，英王爱德华八世不爱江山爱美人，为与美国离异女子沃利斯·辛普森结婚，于１９３６年底放弃王位。王室传记作家克劳迪娅·约瑟夫说：“不到一个世纪，时代已大转变，真不简单。”

在哈里请求下，女王还首次破例，允许马克尔以“准王室成员”身份共度圣诞节。外国媒体形容，马克尔“极其独立”，预计将为王室带来新气象。

这一年，真爱修成正果的还有日本明仁天皇的长孙女真子公主。

９月３日，真子与相恋５年的大学校友小室圭宣布订婚。结婚仪式将于明年１１月４日举行。

小室与真子同为２５岁，现就职于一家律师事务所。他２０１０年夏季被选为神奈川县藤泽市“湘南江之岛海王子”，参与当地旅游推广。

真子说，小室的笑容灿烂如“阳光”，小室则形容真子静静注视他时，好似“月亮”一般。

【天皇要退位 女王在“减负”】

新人进出之际，长辈相继退居二线。

今年，明仁天皇确定于２０１９年４月３０日退位。届时，他将成为日本皇室近２００年来首位“生前退位”的天皇。

明仁１９８９年继承皇位，年号“平成”，取自中国典籍中“内平外成”“地平天成”的典故，寓意是希望“国家内外和天地都实现和平”。

他去年发表罕见全国讲话，称担心年老体衰，无法履行日本名义上国家元首的职责。不少专家猜测，明仁希望生前退位，是不想同在历史问题上“开倒车”的安倍晋三政权扯在一起。

在日本，天皇虽然不能公开表达政见，但明仁反对极右势力修宪、反对扭曲历史认知的立场几乎是“公开的秘密”。

远在欧洲，同样高龄的女王伊丽莎白二世２０１７年迎来继位６５周年。她是全球在位时间最长且仍然健在的君主。

９１岁的女王虽然身体硬朗，但已逐渐减少工作量，把出席官方活动的部分职责交由王储查尔斯以及威廉王子和凯特王妃等晚辈分担。

今年１１月，伊丽莎白二世放弃“阵亡将士纪念日”亲自敬献花圈的“规定动作”，由王储查尔斯代为完成。

白金汉宫没有解释女王打破这一传统是出于何故。有人猜测，这标志着英国国家元首的权责正向现年６９岁的王位第一顺位继承人查尔斯过渡。

今年８月，女王９６岁的丈夫菲利普亲王正式“退休”，不再承担出席官方活动的王室职责。

伊丽莎白二世即位后，菲利普多年来一直陪伴在侧。１１月２０日，两人迎来结婚７０周年“白金婚”纪念。他们是英国历史上结婚时间最长的君主夫妇，两人的婚姻被英国媒体誉为“英国王室有史以来最成功的婚姻”。（刘曦）（新华社专特稿）

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